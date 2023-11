Pétrole : le baril s'enfonce sous les 80 dollars

Les cours pétroliers restent orientés à la baisse ce jeudi, prolongeant leurs pertes de la séance précédente...

(Boursier.com) — Les cours pétroliers restent orientés à la baisse ce jeudi, prolongeant leurs pertes de la séance précédente alors que les signaux d'une offre plus élevée en provenance des États-Unis et les inquiétudes concernant la demande énergétique en Chine se renforcent. Le baril de Brent pour livraison janvier abandonne 2,9% à 78,9 dollars à Londres tandis que le baril de WTI d'échéance décembre prend 3,1% à 74,3$ dans les échanges électroniques sur le Nymex.

"De toute évidence, la baisse des prix du pétrole brut et l'affaiblissement de la structure (ndlr : de marché) sont un signe inquiétant, qui implique un marché physique excédentaire", indique à 'Reuters' Tamas Varga analyste chez le courtier pétrolier PVM. Des craintes renforcées par l'évolution des stocks de brut américains qui, selon l'Energy Information Administration, ont augmenté de 3,6 millions de barils la semaine dernière pour atteindre 421,9 millions de barils, dépassant de loin les attentes du marché. Pendant ce temps, la production américaine s'est maintenue à un niveau record de 13,2 millions de barils par an, soit 1,1 mbj de plus que l'année dernière.

Selon le spécialiste, ce net recul des prix du brut va néanmoins à l'encontre des dernières estimations de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoient toutes deux un resserrement de l'offre au quatrième trimestre. L'AIE anticipe d'ailleurs un nouvel excédent du marché au début de l'année prochaine.

Le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdulaziz bin Salman, a imputé ce repli du brut aux spéculateurs baissiers. Le dirigeant aime parfois surprendre les traders avec des décisions inattendues. Cela pourrait être une possibilité lors de la prochaine réunion de l'OPEP+ le 26 novembre, selon les analystes de JP Morgan et de RBC. Mais on ne sait pas exactement quelle est la marge d'action de l'alliance. Riyad a déjà réduit ses approvisionnements à leur plus bas niveau depuis deux ans et a vu son économie se contracter fortement au troisième trimestre, en partie à cause de la perte de ventes de pétrole, souligne 'Bloomberg'. D'autres pays de l'alliance pompent déjà en dessous de leurs quotas et semblent incapables de les réduire davantage. L'Arabie Saoudite et la Russie pourraient néanmoins annoncer une poursuite de leur politique de production limitée au-delà du premier trimestre 2024, peut-être jusqu'à la fin du premier semestre.

"Si l'Arabie saoudite devait revenir sur ses réductions unilatérales de production, le marché serait soudainement inondé de pétrole et les prix tomberaient probablement en dessous de 70 dollars/baril. Cependant, toute rupture d'approvisionnement au Moyen-Orient pourrait les amener au-dessus de 100 dollars. Compte tenu des risques, nous pensons que l'Arabie saoudite prolongera ses réductions de production jusqu'en 2024 si elle veut que les prix restent au-dessus de 80 dollars le baril", indique pour sa part la banque ANZ.

Du côté de la demande, la situation économique en Chine reste 'précaire' alors que les investisseurs anticipent un ralentissement du débit des raffineries dans le pays. Les volumes ont déjà ralenti en octobre par rapport aux sommets du mois précédent, tandis que la demande industrielle de carburant s'est affaiblie et que les marges de raffinage se sont rétrécies. Une situation à suivre de près.