Pétrole : le baril retombe de près de 5%

Prises de profits appuyées sur le baril de pétrole ce mardi...

(Boursier.com) — Prises de profits appuyées sur le baril de pétrole ce mardi. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) perd actuellement 4,5% à 103,3$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord recule de 4,3% à 108,3$ pour le contrat de juin. Après quatre jours consécutifs de gains, les cours consolident, notamment affectés par les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, qui a affirmé lundi que la Fed ne devrait pas exclure des hausses de taux de 75 points de base pour faire face à une inflation galopante.

Sur 'CNBC', le dirigeant a déclaré qu'un taux de référence de 3,5% était le minimum dont la Fed avait besoin et qu'elle devrait essayer d'y parvenir d'ici la fin de l'année. Pour l'heure, les marchés tablent sur des hausses de taux de 50 points de base lors des prochaines réunions monétaires de la Fed. L'outil FedWatch du CME montre une probabilité de près de 91% d'une hausse de 50 points de base en mai, puis une probabilité d'environ 94% d'un resserrement supplémentaire de 50 ou 75 points de base en juin.

Les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) inquiètent également. Le FMI a fortement réduit ses prévisions de croissance mondiale en raison de l'impact direct et des retombées de la guerre en Ukraine, et il a averti que l'inflation représentait désormais "un danger clair et bien présent" pour de nombreux pays. De nouvelles sanctions visant le secteur russe de l'énergie, un élargissement du conflit armé, une décélération plus marquée qu'anticipé en Chine ou encore une résurgence de la pandémie pourraient accentuer le ralentissement mondial tout en amplifiant l'inflation, a souligné l'organisation. Le FMI table désormais sur une croissance mondiale de 3,6% en 2022 comme en 2023, soit 0,8 point de moins que prévu en janvier pour cette année et 0,2 point de moins pour l'an prochain, en raison de l'impact direct de la guerre sur les économies de l'Ukraine et de la Russie, et de ses retombées sur le reste du monde.

En outre, alors que les responsables de l'UE travaillent sur un projet de réduction progressive des importations de pétrole de Russie afin de donner le temps aux pays membres de trouver des fournisseurs alternatifs, des discussions plus détaillées sur cet embargo pétrolier seront menées après le second tour de l'élection présidentielle française prévu le 24 avril, pouvait-on lire dans le 'New York Times' jeudi. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué ce matin qu'il était "plus que jamais" nécessaire d'arrêter les importations de pétrole de Russie. La France espère convaincre ses partenaires européens "dans les semaines à venir", a déclaré le ministre sur 'Europe 1'.

Dans cet environnement, les problèmes de production en Libye fournissent un soutien limité au marché. La production pétrolière libyenne est tombée à environ 800.000 barils par jour. Le champ de Sharara, dans l'ouest du pays, qui peut pomper 300.000 barils par jour, a été fermé alors que les mouvements sociaux et troubles politiques se poursuivent. La National Oil Corp (NOC) a mis en garde lundi contre "une douloureuse vague de fermetures" et a déclaré un cas de force majeure sur certaines installations.