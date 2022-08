Pétrole : le baril repart à la hausse, des livraisons de pétrole russe suspendues

Le baril de pétrole s'est retourné à la hausse après que la Russie eut déclaré que ses exportations de pétrole vers l'Europe de l'Est via la branche...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole s'est retourné à la hausse après que la Russie eut déclaré que ses exportations de pétrole vers l'Europe de l'Est via la branche sud de l'oléoduc Druzhba sont suspendues depuis le début du mois d'août. L'opérateur russe d'oléoducs Transneft a précisé que l'Ukraine avait suspendu les flux de pétrole via le tronçon du pipeline parce que les sanctions occidentales avaient empêché le paiement par Moscou des frais de transit. De quoi raviver les inquiétudes concernant l'approvisionnement de brut en Europe.

Si la branche nord de l'oléoduc Druzhba, qui traverse la Biélorussie jusqu'à la Pologne et l'Allemagne, ne serait pas concernée, ces nouvelles perturbations pourraient aggraver un peu plus la situation sur le front énergétique. La Russie a déjà accusé les sanctions internationales d'avoir freiné les flux de gaz naturel vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream.

"Ce n'est pas que nous en ayons besoin à ce stade, mais c'est un autre rappel de la tension sur le marché et de la sensibilité du prix aux perturbations de l'approvisionnement, en particulier celles en provenance de Russie", déclare à 'Reuters' Craig Erlam, analyste marché chez OANDA.

Le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance octobre progresse de 1,4% à 97,8 dollars actuellement à Londres alors que le baril de brut léger américain WTI (livraison septembre) prend 1,6% à 92,2$ sur le Nymex.