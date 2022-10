Pétrole : le baril remonte, une baisse de la production de l'Opep+ évoquée

Les places boursières occidentale sont attendues dans le rouge en ce début de semaine...

(Boursier.com) — Les places boursières occidentale sont attendues dans le rouge en ce début de semaine. Ce n'est pas le cas des cours pétroliers qui progressent assez vigoureusement dans l'espoir de voir l'Opep+ baisser sa production le mois prochain. Le baril de brut léger américain pour livraison novembre avance de 2,7% à 81,6$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat décembre) gagne 2,6% à 87,3$ à Londres.

Alors que l'Opep+, qui réunit les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et plusieurs de leurs alliés dont la Russie, se réunit à Vienne mercredi, les sources de 'Reuters' et de 'Bloomberg' croient savoir que le cartel envisage de baisser sa production de plus d'un million de barils par jour pour soutenir les prix de l'or noir. Une réduction de cette ampleur serait la plus importante depuis la pandémie, bien que les délégués de l'OPEP+ aient déclaré qu'une décision finale sur l'ampleur des coupes ne sera pas prise avant que les ministres ne se réunissent, précise 'Bloomberg'. Il s'agira par ailleurs du premier rendez-vous "physique" du cartel depuis mars 2020.

"La chute des prix du pétrole est probablement terminée", estime Ed Moya, analyste de marché senior chez Oanda. "Les traders en énergie sont devenus pessimistes au cours de l'été compte tenu des craintes de ralentissement mondial, mais il semble maintenant que les risques pour le pétrole soient orientés à la hausse". Une réduction de plus d'un million de barils par jour "suffira à mettre un plancher sous les prix", affirme pour sa part Phil Flynn, analyste de marché senior chez Price Futures. "Ce ne sera qu'une question de temps avant que le pétrole ne revienne à 100 dollars le baril, en particulier avec des approvisionnements qui devraient se resserrer vers la fin de l'année", ajoute Suvro Sarkar, analyste énergétique chez DBS Bank à Singapour.

Les cours du Brent ont perdu plus de 30% depuis leur pic de mars dernier, peu après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, en raison des craintes pesant sur la demande dans un contexte d'envolée de l'inflation et de resserrement agressif des politiques monétaires des Banques centrales.