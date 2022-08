Pétrole : le baril recule, près de 4% de pertes sur la semaine

...

(Boursier.com) — Le pétrole est bien parti pour essuyer un repli hebdomadaire assez marqué, les craintes concernant un ralentissement économique mondial et son impact sur la demande de brut prenant le dessus sur une offre contrainte. Le baril de brut léger américain pour livraison septembre (WTI) cède 2,3% à 88,4 dollars actuellement sur le Nymex, portant ses pertes sur la semaine à près de 4%. Le baril de Brent de la mer du Nord (échéance octobre) recule lui de 2,4% à 94,3$ à Londres et affiche également un passif d'environ 4% sur la semaine.

Bien que la demande d'essence aux États-Unis reprenne après la chute des prix à la pompe et que le nouveau secrétaire général de l'OPEP ait lancé un avertissementconcernant la "rareté" des capacités de production inutilisées, les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la consommation continuent de planer sur le marché. "Nous avons continué à subir les vents contraires du risque de ralentissement économique alors que les Banques centrales poursuivent leurs efforts pour réduire l'inflation en tuant la demande par des taux plus élevés", affirme à 'Bloomberg' Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank.

Après la publication des 'Minutes' de la Fed, les opérateurs ne savent pas trop sur quel pied danser. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve Fédérale a en effet donné lieu à des interprétations contrastées, certains analystes considérant que les responsables de la Banque centrale américaine se sont montrés "faucons" et d'autres, au contraire, qu'ils ont ouvert la voie à un resserrement moins agressif que prévu. Depuis, plusieurs responsables de la Fed se sont à nouveau exprimés sur le relèvement des taux prévus en septembre, sans toutefois rassurer les marchés sur le rythme de la hausse du coût du crédit.

"La récession mondiale et la destruction de la demande sont au centre des préoccupations actuelles compte tenu de la faiblesse des données en provenance des États-Unis, de la zone euro et de la Chine. Les signes de ralentissement de la croissance économique sont omniprésents et pourraient faire baisser la demande de pétrole", soulignent les analystes de PVM.

Les traders surveillent également de près l'évolution des pourparlers autour de l'accord sur le nucléaire iranien, qui pourrait entraîner une augmentation assez sensible des flux de brut sur le marché. Enfin, à noter que la vigueur du dollar pèse sur l'ensemble des cours des matières premières, et donc sur l'or noir. La monnaie de l'oncle Sam est à nouveau très proche de la parité face à l'euro ce vendredi.