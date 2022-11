Pétrole : le baril recule encore sur des craintes de faiblesse de la demande

Les cours du brut restent orientés à la baisse, les inquiétudes persistantes concernant la faiblesse de la demande mondiale, éclipsant le risque de...

(Boursier.com) — Les cours du brut restent orientés à la baisse, les inquiétudes persistantes concernant la faiblesse de la demande mondiale, éclipsant le risque de resserrement de l'offre à l'approche de l'hiver. Le baril de WTI pour livraison décembre cède 1% à 84,98 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du nord (échéance janvier) recule de 0,9% à 92,3$ à Londres. Le brut a perdu environ un tiers de sa valeur depuis début juin alors qu'un ralentissement économique de plus en plus prononcé pèse sur la demande.

L'économie chinoise a ralenti en octobre, la crise sanitaire continuant de peser sur la confiance des consommateurs et de perturber l'activité commerciale. Alors que le gouvernement a dernièrement assoupli certaines de ses mesures 'zéro Covid', les infections continuent de grimper à travers le pays. "L'augmentation des cas de Covid à Pékin et dans d'autres villes nous a rappelé qu'un changement de trajectoire de la croissance de l'économie et de la demande de pétrole chez le plus grand importateur de pétrole au monde est tout sauf imminent", affirme Tamas Varga chez PVM.

L'Opep a annoncé lundi avoir réduit sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2022, pour la cinquième fois depuis avril, et pour 2023, en citant notamment le niveau de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole dit avoir revu sa prévision de demande globale pour cette année à 2,55 millions de barils par jour, soit une baisse de 100.000 bpj par rapport à sa précédente prévision. Pour 2023, elle a réduit sa prévision de 100.000 bpj à 2,24 millions.

Du côté de l'offre, l'Agence internationale de l'énergie a de son côté averti mardi que les stocks de pétrole dans les pays développés sont désormais à leur plus bas niveau depuis 2004, laissant les marchés mondiaux vulnérables alors que les sanctions européennes contre le brut russe vont bientôt se matérialiser. L'approvisionnement en diesel est également "exceptionnellement serré", et les prix du carburant pourraient devoir encore grimper afin de freiner la demande, selon l'agence basée à Paris. Selon l'AIE, l'interdiction par l'Union européenne du pétrole brut russe transporté par mer, qui doit commencer le 5 décembre, signifie que 1,1 mbj devront être remplacés.

Malgré la forte incertitude sur la consommation d'or noir, l'Opep+ s'est mis d'accord pour abaisser sa production de 100.000 bpj en octobre avant de convenir d'une diminution de 2 mbj à partir de novembre, malgré l'opposition de plusieurs pays, dont les Etats-Unis. La prochaine réunion du cartel, la dernière de 2022, est programmée le 4 décembre à Vienne.