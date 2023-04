Pétrole : le baril progresse encore après l'annonce de l'Opep+

Les cours pétroliers restent surveillés après la réduction surprise de la production de l'Opep+...

(Boursier.com) — Les cours pétroliers restent bien orientés après la réduction surprise de la production de l'Opep+. Le baril de brut léger américain pour livraison mai gagne désormais près de 1% à 81,1$ sur le Nymex après avoir bondi de plus de 6% hier tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance juin) s'adjuge 0,8% à 85,6$ à Londres. Le cartel et ses alliés ont pris la décision surprise dimanche de diminuer leur production de brut de 1,16 million de bpj à partir de mai, avec notamment une réduction de 500.000 bpj de l'Arabie saoudite.

"La baisse de l'offre a jeté les vendeurs à découvert sous le bus", affirme à 'Bloomberg' Jessica Amir, stratège de marché chez Saxo Capital Markets, faisant référence aux traders qui avaient parié sur un repli de l'or noir avant la décision de l'Opep+. Le groupe de producteurs a commencé à voir la nécessité d'une révision de sa politique le 20 mars, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence, lorsque le Brent a atteint son plus bas niveau en 15 mois. Les Saoudiens ont indiqué que les vendeurs à découvert devaient se rappeler la douleur que l'Opep+ peut encore leur infliger, selon les sources. Cette décision de l'Opep+ porte le volume total de ses coupes de production depuis octobre dernier à 3,66 millions de bpj, selon les calculs de Reuters, soit environ 3,7% de la demande mondiale.

"L'Opep a désormais un pouvoir de tarification très important par rapport au passé", soulignent les analystes de Goldman Sachs. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït devraient se conformer pleinement et "presque immédiatement" à l'accord, tandis que l'adhésion de l'Irak pourrait être plus progressive et imparfaite, selon eux. Les équipes de la banque ont relevé leurs prévisions pour le Brent à 95 dollars le baril d'ici la fin de l'année et à 100 dollars pour 2024 afin de prendre en compte ces nouvelles coupes de production de pétrole.

"La motivation derrière la coupe ... n'est pas claire d'après les déclarations publiques très limitées qui ont été faites", estime Callum Macpherson, responsable matières premières chez Investec. "Cela peut être dû aux inquiétudes concernant le débordement de la volatilité récente du marché des actions sur les prix du pétrole ou parce que les membres perçoivent une faiblesse du marché physique qui n'est pas apparente pour le marché au sens large".

L'administration du président américain Joe Biden a déclaré avoir été informée de la réduction de la production et a déclaré aux responsables saoudiens qu'elle n'était pas d'accord. "Nous ne pensons pas que des réductions de production soient souhaitables pour le moment, compte tenu de l'incertitude du marché. Et nous l'avons clairement dit", a affirmé John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale. Reste en effet désormais à savoir quel impact auront ces nouvelles baisses de production d'or noir sur les prix à la pompe pour les consommateurs et, in fine, sur l'inflation alors que les grandes Banques centrales ont toutes les peines du monde à faire redescendre les prix vers leurs objectifs.

A noter par ailleurs que le gouvernement irakien a signé un accord avec le Kurdistan visant à reprendre les exportations de pétrole de la région semi-autonome via le port turc de Ceyhan. Les deux parties étaient impliquées dans un différend de plusieurs années sur le contrôle de la production pétrolière du Kurdistan. Le 25 mars, la Turquie a fermé un oléoduc transportant plus de 400.000 barils par jour entre le nord de l'Irak et Ceyhan, après qu'un tribunal commercial international a déclaré que les autorités kurdes ne devraient pas exporter de pétrole du terminal méditerranéen sans l'approbation de Bagdad.