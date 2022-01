Pétrole : le baril progresse avant la décision de l'Opep+

Les cours du brut pointent en légère hausse ce matin dans l'attente de la décision de l'Opep+ sur son niveau de production d'or noir en février...

(Boursier.com) — Les cours du brut pointent en légère hausse ce matin dans l'attente de la décision de l'Opep+ sur son niveau de production d'or noir en février. Le baril de brut léger américain WTI avance de 0,5% à 76,5$ (contrat à terme de février sur le Nymex), tandis que le Brent de Mer du nord s'adjuge 0,5% à 79,4$ (contrat de mars).

Les spécialistes misent sur une poursuite de la hausse graduelle de l'exploitation du cartel et de ses alliés le mois prochain malgré les inquiétudes relatives à l'envolée des contaminations au variant Omicron. Les premières études montrent en effet que le variant Omicron, désormais dominant, se propage plus rapidement que les souches antérieures, mais provoque des symptômes plus légers. L'Opep+, elle-même, relativise l'impact du variant sur la demande globale de brut en le décrivant comme "modéré et de courte durée".

L'Opep+, qui regroupe les producteurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ainsi que d'autres dont la Russie, a relevé son objectif de production chaque mois depuis août de 400.000 barils par jour. "Le principal moteur (des prix mondiaux du pétrole) à l'heure actuelle est la gestion de l'offre du marché par l'Opep+", déclare à 'Reuters' Virendra Chauhan, analyste chez Energy Aspects.

"Bien que les cas Omicron continuent d'augmenter dans les zones géographiques clés, l'absence de restrictions généralisées permettra probablement de contrôler les préoccupations liées à la demande à court terme", affirment pour leur part les analystes de RBC Capital.

Cependant, les équipes de RBC avertissent sur le fait que l'Opep+ pourrait devoir changer de cap si la tension entre l'Occident et la Russie à propos de l'Ukraine s'envenimait et touchait l'approvisionnement en carburant, ou si les pourparlers nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances progressaient avec, in fine, la fin des sanctions pétrolières contre Téhéran. "Nous pensons que ces deux événements représentent des jokers majeurs qui pourraient rapidement modifier la trajectoire des prix et tester le mécanisme de réponse rapide de l'Opep".

En 2021, le prix du Brent a grimpé de plus de 50% et celui du WTI de plus de 55%, les cours étant dopés par la reprise de la demande liée à la fin des restrictions sanitaires mises en place en 2020 pour juguler la pandémie de Covid-19.