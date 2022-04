Pétrole : le baril pique du nez, le WTI nettement sous les 100$

Le baril de pétrole pique à nouveau du nez en ce début de semaine, les opérateurs s'inquiétant de la propagation de la pandémie de Covid-19 en Chine,...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole pique à nouveau du nez en ce début de semaine, les opérateurs s'inquiétant de la propagation de la pandémie de Covid-19 en Chine, premier importateur mondial de brut. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) recule de 2,6% à 95,7$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord perd 2,5% à 100,2$ (contrat de juin).

Shanghai a signalé dimanche un nombre record de cas avec plus de 26.000 nouvelles contaminations et la métropole de Guangzhou met en oeuvre une série de restrictions alors que Pékin continue à mener sa politique de zéro-Covid pour tenter de stopper la pandémie. "Les craintes augmentent désormais alors que si la vague Omicron en Chine se propage à d'autres villes, la politique zéro-Covid entrainera des fermetures massives prolongées qui auront un impact négatif à la fois sur la production industrielle et la consommation intérieure", affirme Jeffrey Halley, analyste principal de marché chez OANDA.

En outre, les cours du brut continuent à être pénalisés par l'annonce de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) qui a indiqué la semaine passée que ses membres (hors Etats-Unis) allaient libérer 60 millions de barils supplémentaires de leurs réserves stratégiques. Washington avait pour sa part déjà annoncé, le 31 mars, que les Etats-Unis puiseraient massivement dans leurs réserves stratégiques, au rythme d'un million de barils par jour pendant 6 mois, soit 180 mb au total..

Ces libérations massives de stocks stratégiques visent à refroidir les prix et à apaiser les inquiétudes concernant l'offre, alors que les sanctions et l'aversion des acheteurs perturbent l'approvisionnement en pétrole russe à la suite de son invasion de l'Ukraine. Cela signifie que sur les 6 prochains mois, un total de 240 mb supplémentaires seront rendus disponibles sur le marché mondial, soit en moyenne 1,33 mb par jour, ce qui correspond à environ 1,3% de la consommation mondiale quotidienne.

"La libération des réserves stratégiques de pétrole étatiques devrait atténuer certaines tensions sur le marché au cours des prochains mois, réduisant la nécessité d'une hausse des prix du pétrole pour déclencher une destruction de la demande à court terme", affirme à 'Reuters Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. La libération des volumes de réserve stratégique de pétrole (SPR) au cours des six prochains mois est suffisante pour compenser un déficit de 1 million de bpj d'approvisionnement en pétrole russe, estiment pour leur part les analystes de JP Morgan.

Aux États-Unis, les sociétés énergétiques ont mise en service la semaine dernière de nouvelles plates-formes pétrolières et gazières pour une troisième semaine consécutive tandis que Washington cherche à augmenter sa production pour aider ses alliés à se sevrer du pétrole et du gaz russe.

L'envolée des cours du brut à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est désormais totalement effacée alors que le Brent avait flirté avec la barre des 140$ après le début de l'offensive militaire russe.