Pétrole : le baril fait marche arrière

(Boursier.com) — Le pétrole efface une grosse partie de ses récents gains, secoué par les inquiétudes sur la demande mondiale dans un contexte de risque accru de récession. Le baril de Brent de la mer du Nord perd ainsi 3,1% à 92,7 dollars à Londres (contrat novembre).

L'Opep+ a finalement décidé de réduire sa production de 100.000 barils par jour le mois prochain, ramenant ses approvisionnements aux niveaux d'août. Il y a tout juste un mois, le cartel avait à l'inverse augmenté sa production de 100.000 bj, répondant symboliquement à la demande de la Maison Blanche qui souhaitait une hausse de l'offre de brut pour faire baisser les prix. Mais les craintes du moment portent bien sur la demande sur fond d'envolée de l'inflation et de nouvelles multiples restrictions en Chine pour faire face à la crise sanitaire.

"Les nouvelles de l'OPEP+ sont maintenant sur le marché et l'attention s'est temporairement déplacée vers les préoccupations économiques et inflationnistes parmi lesquelles les deux facteurs pertinents sont les confinements prolongés liés au Covid en Chine et la décision de jeudi sur les taux de la BCE", affirme à 'Reuters' Tamas Varga chez PVM. "Sans aucun doute, elles font craindre une destruction de la demande".

Quant à la décision du cartel, elle est "plus symbolique que fondamentalement significative", estime Craig Erlam, analyste chez OANDA. "Mais cela incitera les traders à réfléchir à deux fois avant de faire baisser les prix comme ils l'ont fait récemment".