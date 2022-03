Pétrole : le baril de Brent repasse les 112$

Le baril de brut débute la semaine en vive hausse, au-dessus des 112$ pour le Brent, sur la perspective de nouvelles sanctions européennes contre...

(Boursier.com) — Le baril de brut débute la semaine en vive hausse, au-dessus des 112$ pour le Brent, sur la perspective de nouvelles sanctions européennes contre Moscou qui pourraient cette fois viser le secteur pétrolier russe. Si plusieurs pays semblent toujours opposés à de telles mesures, le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a indiqué ce matin qu'"il est inévitable de parler du secteur de l'énergie".

En amont d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense à Bruxelles, le dirigeant a indiqué que le pétrole sera évoqué car il est "assez facilement remplaçable" et génère le plus de revenus pour le budget russe. Le Kremlin a lui avertit sur le fait qu'un embargo européen sur le pétrole en provenance de Russie aurait un effet profond sur le marché mondial du brut et frapperait le continent le plus durement.

"Le rebond des prix de ce matin suggère que la flambée du pétrole reprend et pourrait avoir les jambes pour continuer pendant des semaines", affirme à 'Bloomberg' Stephen Brennock, analyste chez PVM Oil Associates. "L'incertitude de l'approvisionnement russe sera probablement un thème familier dans un avenir prévisible et maintiendra la volatilité des prix à l'extrémité supérieure du spectre".

Dans cet environnement tendu, l'annonce de plusieurs attaques contre des installations pétrolières saoudiennes au cours du week-end est venue rajouter un peu plus d'huile sur le feu. Les rebelles houthis du Yémen ont attaqué au moins six sites à travers l'Arabie saoudite, dont certains gérés par Aramco. Le groupe soutenu par l'Iran a notamment ciblé un dépôt de carburant à Jazan, dans le sud-ouest du royaume, et une usine de gaz naturel dans la ville de Yanbu, sur la mer Rouge.

"Même si la guerre en Ukraine se termine demain, le monde sera confronté à un déficit énergétique structurel compte tenu des sanctions russes", avertit Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat avril) grimpe actuellement de 4% à 108,7$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance mai) gagne 4,1% à 112,3$ à Londres.