Pétrole : le baril de Brent renoue avec les 90 dollars !

(Boursier.com) — Les 90$ sont de retour sur le marché pétrolier ! Le baril de Brent de la mer du Nord (contrat échéance novembre) avance de 1,6% à 90,4 dollars à Londres, au plus haut depuis novembre dernier. L'or noir a accéléré après l'annonce d'une prolongation de trois mois de la réduction unilatérale de la production saoudienne alors que le Royaume cherche à soutenir un marché mondial fragilisé par une économie chinoise chancelante et les craintes de récession en Europe. Riyad va ainsi continuer à réduire sa production d'un million de barils par jour jusqu'en décembre, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne. Cette décision maintiendra la production du Royaume à environ 9 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis plusieurs années, précise 'Bloomberg'.

La Russie s'est jointe à cette initiative saoudienne en élargissant ses propres restrictions à l'exportation : Moscou a prolongé pour la même durée la baisse de 300.000 barils par jour de ses exportations. Ces réductions s'ajoutent aux 1,66 million de barils par jour de baisses volontaires de la production de brut de certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole mises en place jusqu'à la fin de 2024. Les réductions sont décrites comme volontaires car elles s'écartent de la politique officielle de l'OPEP+, qui engage chaque membre non exempté à une part des quotas de production.

Après être restés en dessous de 75 dollars le baril pendant la majeure partie du premier semestre, les prix mondiaux de l'or noir ont grimpé de plus de 10 dollars le baril au cours de l'été, stimulés récemment par les risques sécuritaires au Gabon, membre de l'OPEP, et par la menace de perturbations dans le Golfe du Mexique suite à l'ouragan Idalia.