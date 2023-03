Pétrole : le baril creuse ses pertes, au plus bas depuis fin 2021

Le marché pétrolier accentue ses pertes en ce début de semaine avec un baril de Brent qui évolue au plus bas depuis la fin 2021...

(Boursier.com) — Le marché pétrolier accentue ses pertes en ce début de semaine avec un baril de Brent qui évolue au plus bas depuis la fin 2021. Les opérateurs craignent que la crise bancaire aggrave le ralentissement attendu de l'économie sur fond de hausse des taux d'intérêt et, in fine, pèse sur la demande de brut. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison avril recule de 2,1% à 65,3 dollars sur le Nymex tandis que le Brent (échéance mai) cède 2,2% à 71,4$ à Londres. Les deux références mondiales ont décroché de plus de 12% la semaine passée, les inquiétudes autour de la consommation d'or noir grandissant avec l'incertitude économique.

Les opérateurs ont également les yeux rivés sur la Fed qui doit se réunir cette semaine dans un contexte d'incertitude quant à la trajectoire des taux d'intérêt. "La volatilité devrait persister cette semaine, les préoccupations plus larges des marchés financiers restant probablement au premier plan. De plus, nous avons la réunion du FOMC cette semaine, ce qui ajoute une incertitude supplémentaire ", affirment dans une notes les équipes d'ING.

La Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base le 22 mars malgré les récentes turbulences du secteur bancaire, selon la plupart des économistes. Cependant, certains dirigeants demandent à la Fed de suspendre pour l'instant son resserrement monétaire, mais d'être prête à reprendre la hausse des taux plus tard. Un ralentissement des hausses de taux d'intérêt pourrait entrainer un recul du billet vert, rendant les matières premières libellées en dollars comme le pétrole brut plus abordables pour les détenteurs d'autres devises.

"Le marché se concentre sur la volatilité actuelle du secteur bancaire et le potentiel de nouvelles hausses de taux par la Fed", note pour sa part Baden Moore, responsable de la recherche matières premières à la National Australia Bank. "La prochaine réunion de l'Opep est un autre catalyseur potentiel sur les perspectives du marché. Un risque de baisse supplémentaire des prix augmente la probabilité que l'Opep réduise davantage sa production pour soutenir les cours". Le prochain rendez-vous des membres du cartel est fixé au 3 avril avec un comité ministériel de l'Opep+. L'organisation avait convenu en octobre de réduire ses quotas de production de 2 millions de barils par jour jusqu'à la fin 2023.

Par ailleurs, Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions pour le Brent après le récent décorchage des cours. La banque d'investissement s'attend maintenant à ce que le Brent atteigne en moyenne 94 dollars le baril au cours des 12 prochains mois et 97 dollars au second semestre 2024, contre 100 dollars auparavant.