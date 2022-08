Pétrole : le baril corrige fortement

Début de semaine rouge vif pour les cours pétroliers, des indicateurs décevants en Chine et en Europe alimentant les craintes qu'un net ralentissement...

(Boursier.com) — Début de semaine rouge vif pour les cours pétroliers, des indicateurs décevants en Chine et en Europe alimentant les craintes qu'un net ralentissement mondial puisse saper la demande de brut. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison septembre cède actuellement 5,1% à 93,6 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance octobre) perd 3% à 100$ à Londres. L'annonce d'un ralentissement de l'activité du secteur industriel en Chine, d'une baisse des ventes au détail en Allemagne ou encore de l'affaiblissement des indices des directeurs d'achat en Corée du Sud et dans les quatre principaux membres de la zone euro ont ravivé les inquiétudes des opérateurs.

La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a aussi ralenti en juillet, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management. L'indice ISM manufacturier est ainsi ressorti en baisse à 52,8, son niveau le plus bas depuis juin 2020, contre 53,0 le mois précédent.

La résurgence des cas de Covid-19 en Chine et la politique 'zéro Covid' mise en place par Pékin pour y faire face ne sont guère plus favorables au brut. La stratégie stricte du pays continuera "d'avoir un impact négatif sur la demande de pétrole jusqu'en novembre de cette année au moins, lorsqu'un changement stratégique de la politique Covid pourrait être annoncé", a déclaré à 'Bloomberg' Harry Altham, analyste énergétique pour l'EMEA et l'Asie chez StoneX Group.

"La Chine était déjà confrontée à un défi difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, en ce qui concerne son objectif de croissance cette année et le fait que l'activité manufacturière ralentisse à nouveau n'augure rien de bon", affirme Craig Erlam, analyste chez Oanda. Le Brent et le WTI ont tous deux terminé juillet avec une deuxième perte mensuelle consécutive pour la première fois depuis 2020, la flambée de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt faisant craindre une récession qui éroderait la demande de carburant.

Du côté de la production, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, se réunissent mercredi pour décider de leur niveau de production de septembre. Si un statu quo est attendu, l'OPEP+ semble encore loin de son objectif affiché pour août. Alors que le cartel espérait avoir complètement effacé ses réductions de production record mises en place au coeur de la crise sanitaire, les données de Reuters montrent que manquaient à l'appel encore près de 3 millions de bpj en juin, certains pays ayant toujours du mal à remettre leurs puits en service.

Aux États-Unis, la production de pétrole continue en revanche à grimper. Le nombre de plates-formes en activité a augmenté de 11 en juillet, augmentant pour un 23e mois consécutif record, selon les données de Baker Hughes.