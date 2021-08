Pétrole : le baril confirme son rebond

Pétrole : le baril confirme son rebond









Le WTI et le Brent progressent encore après leur forte hausse d'hier...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le pétrole poursuit sur sa lancée. Après avoir mis fin hier, de belle manière, à une longue séquence baissière de sept séances, le baril de brut léger américain pour livraison octobre grimpe encore de 1% à 66,3 dollars sur le Nymex. Le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance s'adjuge pour sa part 1,1% à 69,5$ à Londres. Les deux références ont rebondi de plus de 5% lundi, signant leur plus forte hausse quotidienne en cinq mois.

Les opérateurs semblent un peu plus optimistes sur l'évolution à venir de la croissance économique, mis à mal par la propagation du variant Delta du Covid-19. Le fait que la Chine soit rapidement parvenue à ramener à zéro les cas locaux de contamination a notamment rassuré. La résurgence de la pandémie a interrompu le rallye du pétrole et a suscité des spéculations selon lesquelles l'OPEP+ pourrait réévaluer son plan actuel visant à augmenter progressivement sa production. La prochaine réunion du cartel et de ses alliés aura lieu le 1er septembre. Goldman Sachs estime toutefois que l'impact du variant Delta sur la demande sera transitoire, tandis que UBS voit le Brent remonter à 75 dollars le baril en raison de l'étroitesse du marché.

Par ailleurs, un incendie sur une importante plate-forme pétrolière mexicaine a réduit à néant plus de 400.000 barils par jour de production nationale, de quoi peser sur l'offre.

"La perturbation mexicaine est quelque chose qui mérite d'être souligné, en fonction de la durée pendant laquelle elle reste hors service", souligne à 'Bloomberg', Giovanni Staunovo, analyste matières premières chez UBS Group. "Une partie des gains de prix pourrait par ailleurs avoir été alimentée par la capitulation des shorts".