Pétrole : le baril bondit encore, gros déficit d'offre à venir

Nouvelle tension sur les prix de l'or noir...

(Boursier.com) — Nouvelle tension sur les prix de l'or noir. Les cours du brut progressent vivement ce mardi alors que les marchés mondiaux du pétrole seront confrontés à un déficit d'approvisionnement de plus de 3 millions de barils par jour au prochain trimestre, potentiellement le plus gros déficit depuis plus d'une décennie. Selon les dernières données publiées par l'OPEP, la contraction de l'offre de l'Arabie saoudite, dans un contexte de demande record, montre qu'elle ne fait qu'aggraver les déséquilibres actuels.

Les stocks mondiaux de pétrole, après avoir fortement diminué ce trimestre, devraient connaître une baisse encore plus forte, d'environ 3,3 millions de barils par jour au cours des trois prochains mois, selon les prévisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il pourrait alors s'agir de la plus grande réduction des stocks depuis au moins 2007, selon une analyse par Bloomberg des chiffres publiés par l'OPEP.

Riyad a annoncé la semaine dernière qu'il prolongerait la réduction supplémentaire de sa production d'un million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année. La stratégie belliciste du Royaume, aidée par les réductions des exportations de la Russie, autre membre de l'OPEP+, menace d'engendrer de nouvelles pressions inflationnistes sur une économie mondiale fragile.

Les 13 membres de l'OPEP ont pompé en moyenne 27,4 millions de barils par jour jusqu'à présent ce trimestre, soit environ 1,8 million de moins que ce dont ils estiment avoir besoin pour les consommateurs, selon le rapport mensuel du cartel. Si l'organisation basée à Vienne maintient sa production inchangée, comme l'Arabie saoudite, leader du groupe, a annoncé son intention de le faire, l'écart entre l'offre et la demande doublera presque au cours des trois derniers mois de l'année.

Le baril de Brent de la mer du Nord (contrat échéance novembre) avance de 1,6% à 92,1 dollars à Londres, au plus haut depuis novembre 2022.