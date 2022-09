Pétrole : le baril bondit de plus de 3%, l'Opep+ va réduire sa production

(Boursier.com) — Le pétrole accroît ses gains cet après-midi avec un baril de Brent de la mer du Nord qui avance de 3,6% à 96,4 dollars à Londres (contrat novembre). L'Opep+ a finalement décidé de réduire sa production de 100.000 barils par jour le mois prochain, ramenant ses approvisionnements aux niveaux d'août. Il y a tout juste un mois, le cartel avait à l'inverse augmenté sa production de 100.000 bj, répondant symboliquement à la demande de la Maison Blanche qui souhaitait une hausse de l'offre de brut pour faire baisser les prix.

Mais, les contrats à terme sur le brut ont perdu 20% au cours des trois derniers mois en raison des craintes d'un net ralentissement économique mondial, mettant en péril les revenus exceptionnels dont bénéficient cette année les Saoudiens et leurs partenaires. La Chine, le plus grand importateur de brut, a montré des signes de ralentissement économique "alarmants" sur fond de poursuite de la crise sanitaire et de chute du marché immobilier local, tandis que la zone euro est proche de la récession.

Bien que la réduction soit "sans conséquence en termes de volume, elle est plutôt destinée à envoyer le signal que l'OPEP+ est de retour dans un mode de surveillance des prix", explique à 'Bloomberg' Bill Farren-Price, responsable de la recherche macro-pétrole et gaz chez Enverus. Le groupe peut espérer que cette décision "suffira à dissuader les vendeurs à découvert".