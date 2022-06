Pétrole : le baril baisse, l'Arabie saoudite pourrait accroître sa production

Les cours pétroliers reculent sensiblement ce matin alors que l'Arabie saoudite serait prête à accroître sa production de brut en cas de forte baisse...

(Boursier.com) — Les cours pétroliers reculent sensiblement ce matin alors que l'Arabie saoudite serait prête à accroître sa production de brut en cas de forte baisse de la production russe. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) perd actuellement 1,8% à 113,1$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août cède de 1,7% à 114,3$.

Citant cinq personnes de l'industrie ainsi que des diplomates, le 'Financial Times' précise qu'il y a eu des discussions concernant une augmentation immédiate potentielle de la production des Saoudiens et des Émirats arabes unis, qui pourrait être annoncée dès la prochaine réunion mensuelle de l'OPEP+, soit aujourd'hui. Rien n'aurait toutefois encore été finalisé alors que Ryad serait d'avis que même si le marché pétrolier est tendu, il n'y a pas encore de véritables pénuries.

Une telle annonce marquerait une véritable surprise. Les délégués du cartel ont en effet indiqué en début de semaine semaine que l'alliance maintiendra probablement ses plans pour une nouvelle augmentation modeste de sa production en juillet. D'autant que Riyad a précédemment fait valoir que la crise énergétique pourrait s'aggraver considérablement plus tard cette année et pensait qu'il devait conserver une certaine capacité en réserve.

Ces rumeurs interviennent alors que le président Joe Biden pourrait se rendre en Arabie saoudite plus tard ce mois-ci dans le cadre d'un voyage à international pour des réunions de l'OTAN et du G7, selon les sources de 'Bloomberg'. La Maison Blanche a appelé à plusieurs reprises l'OPEP+ à freiner la flambée des prix du brut, qui constitue un handicap politique majeur pour Biden.

La Russie, avec l'Arabie saoudite et les États-Unis, est l'un des trois plus grands producteurs de pétrole au monde. Moscou a pompé en moyenne 10,188 millions de barils par jour au cours des 30 premiers jours de mai, selon les calculs de Bloomberg basés sur les données de l'unité CDU-TEK du ministère de l'Énergie. Cela représente environ un dixième de l'offre mondiale globale. La production quotidienne a chuté d'environ 900.000 barils par rapport à février.

Après des semaines de négociations, les dirigeants de l'Union européenne sont convenus lundi soir d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année. La Commission européenne a proposé d'interdire le brut transporté par mer d'ici six mois, tandis que les expéditions de pétrole via le pipeline géant Druzhba destinées à l'Europe centrale seront épargnées jusqu'à ce qu'une solution technique soit trouvée qui satisfasse les besoins énergétiques de la Hongrie et d'autres pays enclavés