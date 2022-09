Pétrole : le baril à nouveau sous pression, au plus bas depuis janvier

(Boursier.com) — Le pétrole retombe sur ses niveaux de janvier, plombé par les inquiétudes concernant la demande mondiale alors que les restrictions se multiplient en Chine pour faire face à la pandémie. Le baril de brut léger américain pour livraison octobre recule de 2% à 85,2 dollars dans les échanges électroniques sur le Nymex après avoir essuyé trois baisses mensuelles consécutives, du jamais vu depuis deux ans. Alors que les Banques centrales occidentales sont engagées dans un fort resserrement monétaire pour tenter d'apaiser les pressions inflationnistes, les investisseurs craignent que les économies ne basculent dans la récession.

Les cours de l'or noir sont également affectés par la vigueur du billet vert. En hausse pour la troisième séance d'affilée, le dollar a inscrit en début de journée un nouveau plus haut de 20 ans face à un panier de devises de référence. Or, l'ascension de la monnaie américaine rend le pétrole plus cher pour les acheteurs munis d'autres devises.

"Après avoir pris en compte la réduction de la production de l'OPEP+ avec une hausse de courte durée, les prix du pétrole continuent de se débattre avec la faiblesse des perspectives de la demande", explique à 'Bloomberg' Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG Asia. "Les gros titres sur les restrictions liées au virus en Chine ont renouvelé le biais baissier sur les perspectives de la demande, avec un vent contraire supplémentaire pour les prix du brut provenant d'une nouvelle force du dollar américain".

La décision de l'Opep+ de réduire un peu sa production en octobre est déjà complètement oubliée par le marché. Il faut dire que si l'Arabie saoudite a soutenu ce mouvement, Riyad a également réduit les prix pour ses clients en Asie et en Europe pour ses expéditions du mois prochain, signe de la faiblesse du marché.