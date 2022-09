Pétrole : la production de l'Arabie saoudite dépasse la barre des 11 millions de barils/jour en août

Le Royaume n'avait plus atteint ce niveau depuis 2 ans...

(Boursier.com) — Très intéressant rapport mensuel de l'Opep. Le cartel a tout d'abord laissé ses prévisions de demande mondiale de brut inchangées pour 2022 et 2023, indiquant que les principales économies s'en sortent mieux que prévu malgré des vents contraires tels que la flambée de l'inflation. Il estime ainsi que la consommation de pétrole augmentera de 3,1 millions de barils par jour (mbj) en 2022 et de 2,7 mbj en 2023.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'attend à ce que "la demande de pétrole en 2023 soit soutenue par une performance économique toujours solide dans les principaux pays consommateurs, ainsi que par des améliorations potentielles du côté des restrictions liées au Covid-19 et des incertitudes géopolitiques réduites". Les perspectives pourraient par ailleurs être renforcées par des mesures de soutien budgétaire en Europe et en Chine, ou une résolution du conflit en Ukraine.

Plus intéressant encore, le rapport mensuel du cartel montre que la production de l'Opep a progressé de 618.000 bpj à 29,65 mbj en août, en grande partie en raison de la reprise de l'approvisionnement libyen. Mais on apprend surtout que l'Arabie saoudite a augmenté sa production de brut à un peu plus de 11 millions de barils par jour le mois dernier, dépassant ce niveau symbolique pour la première fois depuis deux ans alors que le royaume cherche à stabiliser le marché. La production saoudienne n'a que rarement atteint 11 millions de barils au cours des dernières décennies. Riyad a déclaré avoir augmenté ses approvisionnements de 236.000 barils par jour à 11,05 millions par jour en août, atteignant presque exactement son objectif pour le mois. Les Émirats arabes unis voisins ont eux ajouté 51.000 bj sur le marché, à 3,18 mbj.

Cet accroissement de la production de deux des principaux pays de l'Organisation devrait toutefois être de courte durée dans la mesure où le Royaume et ses alliés resserrent à nouveau leur offre en réponse à un contexte économique qui s'assombrit. La semaine dernière, l'Opep+ a convenu d'une une réduction symbolique de 100.000 barils par jour le mois prochain afin de faire face à "une volatilité plus élevée et des incertitudes accrues" sur le marché pétrolier.

L'Opep a par ailleurs réitéré son point de vue selon lequel les contrats à terme sur le pétrole ne reflètent pas fidèlement les réalités de l'offre et de la demande, ce qui fausse la capacité des entreprises à se couvrir. "Le marché est dans un état de schizophrénie, ce qui crée une sorte de marché yo-yo et envoie des signaux erronés", peut-on lire dans le rapport de septembre.

La prochaine réunion de l'Opep est programmée le 5 octobre.