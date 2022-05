Pétrole : la Hongrie bloque toujours l'embargo de l'UE sur le brut russe

Très dépendant du pétrole russe, Budapest a maintenu lundi ses exigences en matière d'investissements dans le secteur de l'énergie avant d'accepter un embargo. Les cours du pétrole ont marqué le pas...

(Boursier.com) — En discussion depuis plusieurs semaines dans le cadre de la 6e vague de sanctions contre la Russie, l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe peine à se matérialiser, face au refus répété de la Hongrie. Face aux incertitudes liées à ce blocage par Budapest, les cours du brut ont hésité lundi entre le vert et le rouge malgré l'effet positif de la levée progressive des restrictions liées au Covid en Chine.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a ainsi fini stable à 110,42$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a gagné 0,7% à 113,42$.

La Hongrie a maintenu lundi ses exigences en matière d'investissements dans le secteur de l'énergie avant d'accepter un embargo. Très dépendante du pétrole russe, Budapest demande des financements importants en compensation, de l'ordre de 18 milliards d'euros à long terme, pour adapter ses infrastructures d'importation et de raffinage.

"Les solutions d'abord, les sanctions ensuite", a ainsi déclaré lundi la ministre hongroise de la justice, Judit Varga, aux journalistes avant de nouvelles discussions ministérielles, lundi à Bruxelles. Sa déclaration intervient alors que plusieurs gouvernements de l'UE, dont France, la Lituanie, la Belgique et l'Irlande, ont appelé à un compromis avant le sommet européen prévu dans une semaine, le 30 mai.

Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck a réagi lundi en mettant en garde la Hongrie contre le blocage des efforts visant à imposer cet embargo en représailles à l'invasion de l'Ukraine. "Il y a différentes solutions pour différents pays", a déclaré M. Habeck au Forum économique mondial de Davos. "J'attends de tous, y compris de la Hongrie, qu'ils travaillent à une solution", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, dans une interview radiophonique, le ministre allemand avait même évoqué la possibilité de mener à bien l'embargo à 26 pays, sans la Hongrie, même si les règles de l'UE exigent l'unanimité en la matière.

Les raffineries hongroises ne peuvent traiter que du brut russe

L'une des principales pierres d'achoppement reste le montant que l'UE est prête à verser à la Hongrie pour adapter deux raffineries qui, pour l'instant, ne peuvent traiter que du brut russe, a déclaré lundi un fonctionnaire à l'agence 'Reuters', confirmant ainsi l'une des principales questions à l'origine de l'impasse.

La semaine dernière, la Commission a proposé jusqu'à 2 MdsE de soutien aux pays enclavés d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas accès à un approvisionnement non russe. C'est le cas de la Hongrie, la République tchèque et de la Slovaquie. Ces Etats se sont aussi vu proposer une période de transition plus longue pour se passer du pétrole russe.

Pour répondre aux préoccupations à plus long terme, la Commission européenne a publié un plan de 210 MdsE destiné à mettre fin à la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles russes d'ici 2027, mais elle n'a pas indiqué comment les nouveaux investissements seraient répartis entre les Etats de l'UE.

"Ligne rouge" franchie, selon Viktor Orban

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, a qualifié début mai les nouvelles sanctions européennes de "bombe atomique" pour l'économie de son pays, estimant qu'une "ligne rouge" avait été franchie. Il a demandé un délai supplémentaire de cinq ans et des milliards d'euros pour que la Hongrie change totalement son infrastructure d'approvisionnement en pétrole et puisse se tourner vers d'autres fournisseurs.

"J'ai dit oui aux cinq premiers paquets de sanctions, mais nous avons clairement signifié dès le début qu'il y avait une ligne rouge : l'embargo sur l'énergie. Ils ont franchi cette ligne (...), il y a un moment où il faut dire stop", avait ajouté Viktor Orban.