Pétrole : l'Opep+ devrait maintenir sa politique de hausse graduelle de production

L'Opep et ses alliés se réunissent ce mardi pour décider de leur niveau de production en février.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont démarré 2022 en hausse, lundi, dans l'espoir d'une demande solide en 2022, et à la veille de la réunion mensuelle de l'Opep+, qui devrait décider mardi de poursuivre sa politique d'augmentation graduelle de ses quotas.

Le baril de brut léger américain WTI a gagné lundi soir 1,2% à 76,08$ (contrat à terme de février sur le Nymex), tandis que le Brent de Mer du nord a avancé de 1,54% à 78,98$ (contrat de mars).

Selon un rapport technique que l'agence 'Reuters' a pu consulter dimanche, l'OPEP+ relativise l'impact du variant Omicron sur la demande globale en le décrivant comme "modéré et de courte durée" tout en maintenant tabler sur des perspectives économiques inchangées.

Les observateurs s'attendent à ce que l'Opep et ses alliés, dont la Russie, maintiennent le cap décidé en mai 2021, à savoir une augmentation graduelle de la production, limitée une nouvelle fois à 400.000 barils par jour en février.

En 2021, le prix du Brent a grimpé de plus de 50% et celui du WTI de plus de 55%, les cours étant dopés par la reprise de la demande, liée à la fin des restrictions sanitaires mises en place en 2020 pour juguler la pandémie de Covid-19.