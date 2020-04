Pétrole : l'Opep+ aurait un accord portant sur une baisse de la production de 10 mbj

Pétrole : l'Opep+ aurait un accord portant sur une baisse de la production de 10 mbj









Le baril de pétrole réduit ses gains alors qu'une réunion 'en ligne' se tient actuellement entre membres de l'Opep et d'autres grands pays producteurs...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le baril de pétrole réduit ses gains alors qu'une réunion 'en ligne' se tient actuellement entre membres de l'Opep et d'autres grands pays producteurs. Selon les indiscrétions obtenues par Reuters, l'Arabie saoudite et la Russie auraient finalement trouvé un compromis pour réduire leur production d'or noir. Toujours selon l'agence, les négociations en cours porteraient sur une diminution globale de la production d'environ 20 millions de barils par jour. Un niveau qui, s'il venait à être confirmé, serait bien plus important qu'anticipé puisque le marché table au maximum sur une baisse d'environ 10 mbj.

Selon des délégués cités par Bloomberg, un accord aurait bel et bien été trouvé mais il porterait, pour l'instant, sur une réduction de la production de 10 millions de barils par jour.

Le WTI pour livraison mai, qui flambait de plus de 10% il y a quelques minutes, avance désormais d'environ 3,7% à 26$, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance juin) gagne 2,7% à 33,7$.