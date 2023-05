Pétrole : l'Arabie saoudite met en garde les vendeurs à découvert

...

(Boursier.com) — Abdulaziz bin Salman met en garde les spéculateurs ! Le ministre de l'Énergie d'Arabie saoudite lance un nouvel avertissement aux 'shorteux' sur le marché pétrolier un peu plus d'une semaine avant la prochaine réunion de l'OPEP+. "Je n'arrête pas de leur dire qu'ils vont 'se faire mal' - cela a déjà été le cas en avril", a déclaré le ministre, lors du Forum économique du Qatar à Doha. "Je leur dirais juste : attention!".

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se réuniront les 3 et 4 juin à Vienne pour décider de leur politique de production pour le second semestre de l'année. Alors que plusieurs délégués ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'agir davantage maintenant, car les restrictions déjà en place contribueront à resserrer les marchés mondiaux, le prince Abdulaziz est connu pour avoir orchestré des interventions surprises. "Nous devons être vigilants, nous devons être proactifs - comme nous le disons à l'OPEP+ depuis un certain temps", a souligné le dirigeant cité par 'Bloomberg'.

L'OPEP+ a déjà surpris le mois passé en annonçant une réduction inattendue de sa production pour un volume total d'environ 1,16 million de barils par jour. Une décision prise alors que les cours du brut étaient revenus vers la barre des 70 dollars le baril, contre environ 77$ aujourd'hui. Les traders sont quelque peu dans le flou avec d'un côté des données plutôt positives sur la demande de brut, et de l'autre, des indicateurs économiques assez inquiétants en Chine, un risque de récession croissant aux États-Unis et une bataille prolongée sur le plafond de la dette américaine. Les principaux pays consommateurs, représentés par l'Agence internationale de l'énergie, ont critiqué à plusieurs reprise le cartel pour sa restriction excessive de l'approvisionnement en brut et l'aggravation des pressions inflationnistes sur l'économie mondiale.

Pourtant, les dernières données du marché montrent que les vendeurs à découvert, qui avaient initialement fui après la décision surprise de l'OPEP+ début avril, ont fait leur retour. Selon les données de 'Bloomberg', les fonds n'ont plus été autant baissiers sur une multitude de contrats pétroliers depuis plus d'une décennie. "Le positionnement spéculatif actuel est si extrême qu'il est probable qu'une réponse de la part des membres clés de l'OPEP ait lieu", affirment les analystes Paul Horsnell et Emily Ashford de Standard Chartered Bank. "Nous pensons que les dernières données ont accru l'élan vers une coupe défensive".

Le prince saoudien a souligné que les actions de l'OPEP+ montrent qu'elle est une force stabilisatrice et qu'elle n'est pas engagée dans une politique de surenchère des prix. Il a imputé la volatilité des marchés aux prévisions et aux politiques erronées des pays consommateurs, telles que la libération de stocks d'urgence par les États-Unis.