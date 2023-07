Pétrole : l'Arabie saoudite et la Russie vont encore baisser leur production

(Boursier.com) — Les cours du brut accélèrent légèrement après que l'Arabie saoudite, puis la Russie, eurent décidé de réduire leur production de pétrole. Le baril de brut léger américain pour livraison août avance actuellement de 1,1% à 71,4 dollars sur le Nymex.

La baisse de la production du Royaume de 1 million de barils par jour qui a commencé ce mois-ci - et qui s'ajoute aux restrictions existantes convenues par l'Opep+ - se poursuivra jusqu'en août et pourrait être encore prolongée, selon un communiqué publié par l'agence de presse saoudienne. Les réductions porteront la production du pays à environ 9 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis plusieurs années.

Peu après l'annonce de l'Arabie saoudite, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a annoncé que la Russie diminuerait ses exportations de 500.000 bj en août. "Dans le cadre des efforts visant à assurer l'équilibre du marché pétrolier, la Russie réduira volontairement son offre de pétrole au mois d'août de 500.000 barils par jour en diminuant d'autant ses exportations vers les marchés mondiaux", a déclaré Alexander Novak. Cette baisse s'ajoutera aux coupes équivalentes déjà décidées en mars. La Russie produisait 9,11 millions de bj fin mai, selon des données Eikon.

La faible demande en Chine pèse depuis plusieurs mois sur le prix du brut, qui peine à dépasser la barre des 75 dollars le baril, en dessous du niveau dont l'Arabie saoudite a besoin pour couvrir son budget.