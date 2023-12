Pétrole : l'Angola va quitter l'OPEP !

Nouveau coup dur pour le cartel !

(Boursier.com) — L 'Angola va quitter l'OPEP ! Signe des désaccords actuels au sein du cartel, Luanda a décidé de sortir de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, affirme le 'Jornal de Angola'. "Nous ne voulons pas être dans des organisations pour rester muets et se taire, mais plutôt pour être actifs et apporter des contributions", a indiqué au journal Diamantino Azevedo, ministre des Ressources minérales, du pétrole et du gaz.

Le départ de l'Angola réduira le nombre de membres du cartel à 12 pays, souligne 'Bloomberg'. L'Arabie saoudite et ses alliés ont décidé il y a trois semaines de limiter encore leurs approvisionnements au cours des prochains mois pour soutenir les cours du pétrole. Mais certains pays, dont l'Angola, se sont opposés à cette décision compte tenu de capacités de production réduites.

Alors que plusieurs autres pays ont quitté l'organisation ces dernières années, pour différentes raisons (le Qatar, l'Indonésie et plus récemment l'Équateur), l'Opep risque de voir son pouvoir d'influence s'éroder un peu plus sur le marché de l'or noir.