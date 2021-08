Pétrole : l'AIE réduit sa prévision de demande mondiale avec le Delta

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La rapide propagation du variant Delta du Covid-19 pèsera sur la reprise de la demande de brut sur le reste de l'année, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Ainsi, les estimations de croissance pour le second semestre ont été plus fortement dégradées, du fait des nouvelles restrictions sanitaires dans plusieurs grands pays consommateurs de pétrole, notamment en Asie. L'agence parisienne indique que la demande a chuté en juillet, la diffusion du Delta ayant entravé les livraisons en Chine, en Indonésie et dans d'autres régions d'Asie. L'agence estime la baisse de la demande à 120.000 barils par jour (bpj) en juillet et table sur une demande inférieure d'un demi-million de bpj au second semestre par rapport à son estimation du mois dernier.

L'AIE juge toutefois que l'accord de production conclu au sein de l'Opep+ le mois dernier devrait rétablir l'équilibre à court terme. Néanmoins, la balance pourrait redevenir excédentaire l'an prochain si l'Opep+ continue à revenir sur ses réductions de production et si les producteurs ne participant pas à l'accord augmentent leur production...