Pétrole hésitant, après les plans de Biden

Le baril de brut WTI reste logé à 82$ environ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord se maintient à 90$...

(Boursier.com) — Le baril de brut WTI reste logé à 82$ environ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord se maintient à 90$. Pourtant, l'administration Biden prévoit de libérer davantage de réserves de pétrole dans le cadre des efforts visant à faire baisser les prix du carburant avant les élections de mi-mandat du mois prochain, indiquent plusieurs sources dont le Financial Times. Une annonce devrait être faite dès ce mercredi lorsque le président Joe Biden fera une déclaration publique sur les prix de l'énergie. Il reste 14 millions de barils dans le cadre du déblocage précédemment annoncé de 180 millions. Ces mesures font suite aux critiques américaines concernant la dernière réduction de production décidée par l'Opep+. Cependant, les analystes se sont montrés sceptiques quant à un impact significatif sur le marché, craignant que les niveaux de SPR ne soient au plus bas depuis 1984.

Selon la Maison blanche, le président Biden s'est engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour répondre à... "la hausse des prix de Poutine à la pompe, et il tient ses promesses". Les prix de l'essence ont chuté au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie cet été, avec des prix moyens en baisse d'environ 1,15$ le gallon depuis leur sommet de juin et seulement 30 cents au-dessus des niveaux du 24 février, lorsque la guerre en Ukraine a commencé. En fait, les prix de l'essence ont chuté sur 15 des 18 dernières semaines, revendique l'administration Biden. Selon un analyste de l'industrie, le prix le plus courant à travers le pays aujourd'hui est de 3,39$. Le président Biden demande à son administration de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité énergétique, faire face à la pénurie d'approvisionnement et réduire les coûts.

Premièrement, le ministère de l'Énergie (DoE) émet un avis de vente pour 15 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole (SPR) à livrer en décembre. Cette vente viendra compléter le tirage historique de 180 millions de barils annoncé par le président au printemps, "qui a contribué à stabiliser les marchés du pétrole brut et à réduire les prix à la pompe". Le président demande également au DoE d'être prêt à aller de l'avant avec des ventes supplémentaires importantes de 'SPR' cet hiver si nécessaire en raison d'actions russes ou autres perturbant les marchés mondiaux.

Deuxièmement, l'administration Biden a l'intention de racheter du pétrole brut pour la SPR lorsque les prix sont égaux ou inférieurs à environ 67 à 72 dollars le baril, ajoutant à la demande mondiale lorsque les prix se situeront autour de cette fourchette. Dans le cadre de son engagement à assurer le réapprovisionnement de la SPR, le DoE est en train de finaliser une règle qui lui permettra de conclure des contrats à prix fixe par le biais d'un processus d'appel d'offres pour les produits livrés à une date ultérieure. "Cette approche de rachat protégera les contribuables et contribuera à créer une certitude quant à la demande future de pétrole brut. Cela encouragera les entreprises à investir dans la production dès maintenant, contribuant à améliorer la sécurité énergétique des États-Unis et à faire baisser les prix de l'énergie qui ont été poussés à la hausse par la guerre de Poutine en Ukraine", ajoute la Maison blanche.

Troisièmement, le président appelle les entreprises à répercuter immédiatement la baisse des coûts énergétiques aux consommateurs. "Le profit que les entreprises de raffinage d'énergie réalisent actuellement sur chaque gallon d'essence est environ le double de ce qu'il est généralement à cette période de l'année, et la marge du détaillant sur le prix de la raffinerie est supérieure de plus de 40% au niveau typique. Ces marges bénéficiaires démesurées de l'industrie - ajoutant plus de 0,60$ au prix moyen d'un gallon d'essence - ont maintenu les prix à la pompe plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Maintenir des prix élevés alors même que les coûts des intrants baissent est inacceptable, et le président appellera les entreprises à répercuter leurs économies sur les consommateurs dès maintenant".

"La production de pétrole aux États-Unis est de près de 12 millions de barils par jour. D'ici la fin de cette année, elle augmentera d'environ un million de barils par jour par rapport à l'entrée en fonction du président Biden, et elle est sur la bonne voie pour atteindre un nouveau sommet annuel en 2023. Cependant, un certain nombre d'acteurs de l'industrie ont suggéré que, même avec les prix élevés d'aujourd'hui, ils craignaient d'investir dans la production alors que les prix pourraient baisser à l'avenir", ajoute l'administration Biden, qui annonce "son intention d'utiliser les rachats de SPR pour augmenter la demande mondiale de pétrole brut à des moments où le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) est égal ou inférieur à environ 67 à 72 dollars le baril. Cela protégera les intérêts des contribuables, car la SPR rachètera à un prix inférieur aux ventes récentes, ce qui lui permettra potentiellement de racheter plus de pétrole qu'il n'en a libéré avec le produit de la vente. Cela aidera également à répondre aux préoccupations des producteurs concernant la demande incertaine dans les années à venir, en encourageant les investissements immédiats".

Le DoE a finalisé une règle unique en son genre qui lui permet de conclure des contrats à prix fixe avec des fournisseurs, par le biais d'un processus d'appel d'offres, pour racheter du pétrole pour de futures fenêtres de livraison. Cette nouvelle autorité soutiendra la demande de pétrole lorsque l'offre sera moins incertaine et que les prix devraient baisser. Par exemple, si le marché fixait le prix des barils à livrer à la mi-2024 à 70$, la nouvelle règle permet au DoE de conclure dès maintenant un contrat pour la livraison de pétrole à la mi-2024 à un prix égal ou inférieur à ce prix. Le DoE prévoit d'utiliser cette autorité pour conclure des contrats de rachat de pétrole pour le SPR, ciblant un prix d'environ 67 à 72$ le baril ou moins, les rachats initiaux étant livrés en 2024 ou 2025. En outre, le DoE est prêt à entreprendre des rachats supplémentaires à des moments où le prix du pétrole pour la livraison actuelle tombe à environ 67 à 72 dollars le baril ou moins, complétant ses futurs contrats à prix fixe, le cas échéant.