Pétrole : forte baisse, Washington puise massivement dans ses réserves !

Les Etats-Unis vont puiser 1 million de barils par jour pendant 6 mois dans leurs réserves stratégiques, pour juguler l'envolée des prix des carburants aux Etats-Unis.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole américain WTI ont plongé jeudi de 7%, revenant vers les 100$ le baril, en réaction à des annonces venues des Etats-Unis, qui comptent libérer 180 millions de barils, des volumes sans précédent, de leurs réserves stratégiques de pétrole, afin de faire reculer les prix des carburants, qui pèsent sur les budgets des ménages américains.

Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a ainsi plongé jeudi de 7% pour finir à 100,28$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 5,4% à 107,29$ (contrat de mai).

Washington en action face au statu quo de l'Opep+

Le président américain Joe Biden a précisé jeudi, lors d'une conférence de presse que les Etats-Unis allaient puiser dans leurs réserves à raison d'un million de barils par jour (soit environ 1% de la consommation mondiale : ndlr), pendant une période de 6 mois. Le président américain a aussi appelé les compagnies pétrolières américaines disposant de permis de forer à augmenter leur production.

Joe Biden a estimé que ces mesures pourraient faire reculer de 10 à 35 cents le prix du gallon d'essence (environ 3,78 litres) à la pompe aux Etats-Unis, un prix qui avait dépassé récemment les 4$.

Cette annonce de Washington intervient au moment où le groupe de pays producteurs Opep+ a décidé, malgré les pressions occidentales, de ne pas relever sa production au-delà de leur accord actuel. L'Opep et ses alliés, dont la Russie, continueront de relâcher seulement 400.000 barils par jour supplémentaires en mai.

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis (EAU), qui disposent de la majeure partie des capacités de production non-employées au sein de l'Opep, ont justifié leur refus de pomper davantage en expliquant que le groupe ne doit pas se soucier de politique mais seulement de l'équilibre entre l'offre et la demande mondiales. Or, la guerre en cours en Ukraine, et les sanctions contre la Russie qui en découlent, menacent de peser sur la croissance mondiale, et donc sur la demande pétrolière dans les prochains mois.

Poutine réaffirme sa volonté d'être payé en roubles pour le gaz russe

Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a confirmé jeudi sa volonté d'être payé désormais en roubles pour ses livraisons de gaz. Poutine a signé un décret imposant aux acheteurs des pays étrangers "inamicaux" de payer en roubles les livraisons de gaz naturel à compter de ce vendredi, et prévoyant la suspension des contrats dans le cas contraire.

Ainsi, les sociétés importatrices de gaz devraient ouvrir un compte en roubles dans une banque russe pour se conformer à ces exigences. Les pays membres du G7 et de l'UE, dont un tiers des besoins en gaz sont fournis par la Russie, ont répété quant à eux qu'ils continueraient de payer le gaz en euros ou en dollars, comme le prévoient les contrats. Une interruption des livraisons de gaz russe à l'Europe entraînerait une hausse de la demande de pétrole comme énergie de substitution.