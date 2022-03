Pétrole et gaz s'envolent, la Russie veut être payée en roubles !

Vladimir Poutine met la pression sur les Occidentaux, qui se réuniront jeudi à Bruxelles pour des sommets de l'UE, de l'Otan et du G7. Un embargo européen sur les énergies russes sera à l'ordre du jour.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont connu un nouvel accès de fièvre mercredi, de même que les cours du gaz naturel européen, alors que la Russie a affirmé qu'elle ferait désormais payer son gaz en roubles, et non en dollars ou en euros, aux " pays inamicaux", visant clairement l'Union européenne et faisant craindre des perturbations sur les marchés de l'énergie.

Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a bondi mercredi soir de 5,2% pour finir à 114,93$ sur le Nyse, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord est remonté de 5,3% à 121,60$ (contrat de mai). L'annonce d'une baisse surprise de 2,5 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière a aussi contribué à la hausse.

Quant au gaz naturel, la référence du marché européen, le TTF néerlandais, a flambé mercredi de plus de 30% en séance, à plus de 130 euros le Mégawattheure, avant de réduire ses gains pour finir à 107,36 euros (+8,7%). Il reste cependant loin de son record de 345 euros le Mwh en séance, le 7 mars dernier.

Les contrats de gaz russe modifiés en vue d'un paiement en roubles

"La Russie va continuer, bien sûr, à livrer du gaz naturel conformément aux volumes et aux prix (...) fixés dans les contrats précédemment conclus", a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine, lors d'une réunion avec ses principaux ministres retransmise à la télévision. "Les changements concerneront seulement la monnaie de paiement, qui sera modifiée en rouble russe", a-t-il ajouté.

Le dirigeant russe a donné une semaine au gouvernement et à la banque centrale russes pour présenter une solution permettant de poursuivre ces livraisons de gaz et obtenir leur paiement en roubles. Le géant Gazprom est pour sa part prié de modifier ses contrats pour les adapter à cette évolution. Selon Gazprom, 58% de ses ventes de gaz naturel à l'Europe et à d'autres pays étaient réglées en euros à la date du 27 janvier. Le dollar américain représentait environ 39% des ventes et la livre sterling environ 3%.

Le rouble, qui a plongé de plus de 20% depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou, a rebondi mercredi de 9% face au dollar après ces annonces.L'Allemagne a dénoncé une violation par Moscou des contrats, qui ont été conclus en euros.

L'UE divisée au sujet d'un embargo sur les hydrocarbures russes

Ce nouveau coup de théâtre met la pression sur le camp occidental à la veille des sommets de l'Union Européenne, de l'Otan et du G7, prévus jeudi à Bruxelles, et qui seront l'occasion pour les Etats-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni d'annoncer une nouvelle vague de sanctions contre la Russie en représailles contre son invasion de l'Ukraine lancée le 24 février dernier..

Washington et Londres ont annoncé le 8 mars un embargo sur les importations d'hydrocarbures russes, mais les pays de l'UE se sont jusqu'ici abstenus, fragilisés par leur dépendance au pétrole et au gaz russes, qui représentent respectivement 25% et 40% de leurs besoins dans ces sources d'énergie.

Des discussions ont eu lieu ces derniers jours au sein de l'UE au niveau ministériel, sans parvenir à un accord, et la question sera à l'ordre du jour des dirigeants lors du sommet de Bruxelles, jeudi et vendredi. Le 12 mars, l'UE a élaboré les grandes lignes d'un plan ambitieux visant à réduire des deux tiers sa dépendance au gaz russe dès la fin de cette année, mais une sortie totale des énergies fossiles russes n'est à ce stade pas envisagée avant 2027.

Moscou met en garde contre les conséquences d'un embargo

Mercredi, le Premier ministre italien Mario Draghi s'est montré ferme face à la Russie, estimant que le président russe Vladimir Poutine n'était pas intéressé par des pourparlers de paix sérieux. Ce ton a surpris de la part d'un pays qui dépend fortement du pétrole et du gaz russes. Le chancelier allemand Olaf Scholz, en revanche, a réaffirmé son opposition à un embargo immédiat, en invoquant les coûts économiques.

Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe chargé de l'Energie, a quant à lui déclaré mercredi qu'il était "absolument évident que sans les hydrocarbures russes, si des sanctions sont imposées, les marchés du gaz et du pétrole s'effondreront (...) La hausse des prix des ressources énergétiques peut être imprévisible", a ajouté M. Novak devant la Douma, chambre basse du parlement russe.

Les cours du brut ont aussi été soutenus mercredi par l'annonce de l'interruption des exportations de brut du terminal Caspian Pipeline Consortium du Kazakhstan, sur la mer Noire. Officiellement, ce terminal, qui achemine 700.000 barils par jour vers les marchés mondiaux (environ 0,7% de la demande mondiale) a été fermé pour des réparations nécessaires après le passage d'une tempête.