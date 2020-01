Pétrole : Donald Trump met le feu aux poudres, le baril flambe

Le Brent se négocie au-dessus des 70$ le baril...

(Boursier.com) — Les cours du brut progressent encore fortement dans les échanges électroniques en ce début de semaine à l'image du baril de Brent qui renoue avec les 70 dollars. L'assassinat ciblé à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, ordonné par Donald Trump, a mis le feu aux poudres dans la région. Les échanges sont restés très tendus tout au long du week-end entre la Maison Blanche d'un côté et Téhéran et Bagdad de l'autre. Le parlement irakien a adopté dimanche une résolution demandant la fin de la présence de troupes étrangères dans le pays, alors que l'Iran a annoncé s'affranchir totalement de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, avec pour conséquence la fin de toute limitation à ses activités d'enrichissement d'uranium.

Le président américain a réagi en réitérant des menaces de représailles si l'Iran " faisait quoi que ce soit " et a promis de lourdes sanctions contre l'Irak si les troupes américaines étaient forcées de quitter le deuxième producteur de l'OPEP. Le département d'État américain a par ailleurs mis en garde contre des attaques contre les installations pétrolières saoudiennes.

The United States Two Trillion Dollars Military Equipment. We BEST World! If Iran American Base, American, way...and hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

"La grande incertitude pour les marchés est maintenant de savoir comment l'Iran va réagir à cette attaque", souligne ING. "Bien qu'il soit clair que les derniers développements mettent en danger les actifs américains dans la région, ils augmentent également le risque de perturbations de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient, que ce soit par la perturbation par les Iraniens des flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz, ou par l'attaque des infrastructures énergétiques des alliés des États-Unis dans la région".

....targeted 52 Iranian (representing 52 American Iran ago), & Iran & Iranian culture, targets, Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran ont déjà causé des perturbations sans précédent sur les marchés pétroliers, mais jusqu'à présent, elles n'ont été que de courte durée. L'an dernier, Washington a accusé Téhéran d'avoir mené des attaques contre des tankers et d'avoir lancé des missiles et des drones sur l'usine de traitement de brut d'Abqaiq en Arabie saoudite en septembre, provoquant une réduction de moitié de la production d'or noir du Royaume et perturbant fortement les marchés mondiaux.

Les analystes de Goldman Sachs se montrent plus circonspects quant à une possible poursuite de la flambée des cours, estimant que le marché intègre déjà une prime de risque élevée et qu'une véritable rupture d'approvisionnement est maintenant nécessaire pour maintenir les prix actuels : "le précédent établi par l'attaque d'Abqaiq a montré que le marché du pétrole a une flexibilité d'approvisionnement significative à partir du moment où le Brent est à 70$/b, avant même que la production de schiste ne doive augmenter, ce qui suggère une hausse modérée à partir des niveaux actuels, si une attaque sur les actifs pétroliers devait effectivement se produire".

Les opérateurs semblent en tous cas craindre un embrasement de la région si l'on se réfère à la nouvelle forte hausse des cours du brut ce lundi matin. Le baril de Brut léger américain pour livraison février gagne actuellement 1,8% à 64,2 dollars sur le New York Mercantile Exchange alors que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance mars) avance de 2,1% à 70$ à Londres.