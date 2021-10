Pétrole : des prix plus élevés plus longtemps ?

Les prix du pétrole pourraient rester à des niveaux élevés dans les années à venir...

(Boursier.com) — Les prix du pétrole pourraient rester à des niveaux élevés dans les années à venir. Alors que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance décembre) gagne 1,1% à 84,1 dollars actuellement à Londres, le responsable de la recherche sur l'énergie de Goldman Sachs affirme que le manque d'investissements en amont alors que la demande augmente laisse présager des "prix élevés durables".

Selon Damien Courvalin, interrogé par 'CNBC', "il ne s'agit pas d'un choc hivernal passager comme cela pourrait être le cas pour le gaz. C'est en fait le début d'une hausse significative des prix du pétrole". Le spécialiste ajoute que "nous sommes confrontés à des déficits potentiels sur plusieurs années et au risque d'une hausse significative des prix". Ce qu'il se passe sur le marché du charbon - où les prix atteignent des sommets parce que l'offre a diminué plus vite que la demande - est un "signal d'alarme" pour le pétrole.

"Il faut prendre conscience que la transition vers une énergie plus propre prendra beaucoup de temps et que les appels à cesser d'investir dans l'approvisionnement en hydrocarbures ne feront que créer des prix de l'énergie beaucoup plus élevés dans les années à venir".

GS, qui table désormais sur un prix moyen du Brent de 85$ au cours des prochaines années, souligne que "les fondamentaux soutiennent en fait très largement l'idée de prix plus élevés que ce que nous avons vu, à peu près depuis 2014".