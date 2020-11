Pétrole : de retour au plus haut depuis près de 3 mois

Les cours du brut ont rebondi de plus de 20% depuis début novembre, saluant la perspective d'un vaccin contre le Covid-19. L'Opep+ pourrait aussi décider prolonger ses coupes de production lors de sa réunion du 30 novembre.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'espoir de voir la crise du coronavirus s'achever en 2021 grâce aux vaccins annoncés par Pfizer/BioNTech, Moderna et Astrazeneca, a propulsé le pétrole de plus de 20% depuis le début du mois de novembre, au plus haut depuis près de trois mois.

Le cours du brut léger américain (WTI) a gagné lundi 1,5% à 43,06$ le baril, pour le contrat de décembre sur le Nymex, au plus haut depuis le 26 août dernier. Le contrat sur le Brent pour livraison en janvier s'est apprécié de 2,45% à 46,06$. Depuis début novembre, le WTI pointe à +20,3% et le Brent a repris près de 23% depuis le début du mois.

Les cours, qui avaient déjà grimpé de 5% la semaine dernière, ont continué de monter dans l'espoir d'une reprise de la demande de brut en 2021 grâce à la vaccination contre le coronavirus, mais aussi dans l'anticipation d'un maintien par l'Opep+ de ses réductions de production au-delà du 31 décembre.

Réunions de l'Opep+ attendues les 30 novembre et 1er décembre

Les pays qui composent l'accord Opep+ (les membres du cartel mené par l'Arabie saoudite et d'autres Etats, dont la Russie) doivent se réunir le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Les marchés espèrent qu'ils reporteront de trois à 6 mois, les hausses de production initialement prévues à partir du 1er janvier 2021.

L'accord en vigueur, qui vise à endiguer la baisse des prix, prévoit pour l'instant que le retrait volontaire actuel du marché de 7,7 millions de barils par jour (répartis entre les différents signataires, et sans compter les éventuels rattrapages des retardataires) sera ramené à 5,8 mbj à compter de janvier 2021, soit une hausse de production de 2 mbj.

Lors de leur dernière réunion mensuelle, le 17 novembre, les membres de l'Opep+ n'ont pas donné d'indication chiffrée, mais ils ont laissé entendre qu'ils pourraient prolonger l'accord actuel, en se disant "prêts à agir" pour maintenir un équilibre entre l'offre et la demande d'or noir, dans un environnement de faible demande en raison de la crise du Covid-19.