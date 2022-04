Pétrole : au rebond, l'UE prépare de nouvelles sanctions contre la Russie

La découverte d'un massacre de civils perpétré dans la ville ukrainienne de Boutcha a conduit les pays occidentaux à préparer de nouvelles sanctions contre Moscou, qui pourraient concerner le secteur énergétique.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole, qui avaient abandonné plus de 10% la semaine passée, sont repartis de l'avant lundi, sur fond de discussions sur un possible embargo de l'UE sur le pétrole et le charbon russe. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a regagné 4% à 103,28$ sur le Nymex après une chute de 12,8% la semaine dernière. Le baril de Brent de la mer du Nord a repris 3% à 107,53$ (contrat de juin) après -11,1% sur les 5 séances précédentes.

Le cours du pétrole brut WTI était retombé vendredi sous les 100$ le baril, après l'annonce par les Etats-Unis d'un recours massif à leurs réserves stratégiques de brut, au rythme d'un million de barils par jour pendant 6 mois.

Pendant le week-end, la découverte d'un massacre de civils perpétré dans la ville ukrainienne de Boutcha a conduit les pays occidentaux à préparer de nouvelles sanctions contre Moscou, qui pourraient concerner le secteur énergétique. Face à ce que les Occidentaux considèrent comme un crime de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi qu'il était devenu plus difficile pour l'Ukraine de négocier avec la Russie. La Russie quant à elle a catégoriquement démenti prendre des civils pour cible, et a rejeté les accusations selon lesquelles son armée serait responsable de ces morts, dont le nombre est estimé à plus de 400.

Vers des mesures de l'UE sur le pétrole et le charbon russe ?

Lundi, les membres de l'Union européenne ont discuté en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, sans trouver pour le moment de solution remportant l'unanimité requise. Dimanche, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, avait évoqué la possibilité d'un embargo sur le gaz russe, semblant rompre avec l'opposition ferme de l'Allemagne jusqu'ici. Mais le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a réaffirmé lundi que son pays ne pouvait se passer des importations russes "à court terme". Le président français Emmanuel Macron a de son côté mentionné des mesures concernant "le charbon et le pétrole" russe, sans plus de précisions à ce stade.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE est programmée le 11 avril à Luxembourg et un sommet européen extraordinaire consacré au conflit en Ukraine, à la situation économique et à la Défense européenne est prévu "fin avril début mai", ont indiqué lundi les services de Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires extérieures.

L'Europe importe environ 27% de son pétrole de Russie

La Russie fournit plus de 40% de la consommation totale de gaz de l'Union Européenne, 27% des importations européennes de pétrole et 46% des importations de charbon.

Les importations russes de pétrole en Europe représentent quelque 4,5 millions de barils par jour (environ 4,5% de la consommation mondiale), dont 3,1 mbj de brut et le reste de produits raffinés. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déjà annoncé le 8 mars dernier l'arrêt de leurs achats d'hydrocarbures à la Russie, dont ils sont bien moins dépendants que l'UE.

Un éventuel embargo sur les importations par l'UE de pétrole russe mettrait une forte pression sur les autres pays producteurs de pétrole, qui auraient du mal à fournir rapidement de tels volumes, estiment les experts.