Pétrole : au plus bas depuis 3 ans, l'Opep ne rassure pas

Les cours du pétrole ont chuté jeudi, retombant au plus bas depuis 3 ans, dans la crainte d'un échec de la réunion de l'Opep+, qui s'est tenue cette semaine à Vienne. la Russie se fait prier pour baisser encore sa production.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont chuté jeudi, retombant au plus bas depuis 3 ans, dans la crainte d'un échec de la réunion de l'Opep+, qui s'est tenue cette semaine à Vienne. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a perdu 1,9% à 45,90$ (contrat à terme d'avril coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord a cédé 2,23% à 49,99$ (contrat à terme de mai). Le WTI avait plongé de 16% la semaine dernière, et le Brent avait abandonné 13,6% face à la crainte d'une demande atone sur 2020 en raison de la crise du coronavirus.

Jeudi soir, l'Opep a pourtant recommandé à ses membres et ses alliés de prolonger leur accord jusqu'à la fin 2020, et de réduire leur production commune de 1,5 million de barils supplémentaires par jour, pour faire face à la baisse de la demande liée à la crise du Covid-19. Mais la Russie se fait prier pour participer à ce nouvel effort, et pour l'instant, l'Opep n'a pas publié de communiqué confirmant ces engagements, ce qui a inquiété les marchés.

La proposition doit donc encore être approuvée par la Russie et neuf autres Etats alliés au cartel depuis trois ans. L'Opep assumerait les deux tiers de l'effort (1 million de barils), le solde (un demi-million) revenant aux dix autres pays.

Les 1,5 million de barils s'ajouteraient aux 2,1 millions qui ont déjà été retirés du marché depuis le début de l'année. Au total, l'offre mondiale serait ainsi amputée de quelque 3,6 millions de barils.