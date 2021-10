Pétrole : 8e semaine de hausse consécutive, le Brent frôle les 85$

Sur l'ensemble de la semaine, les deux variétés de pétrole ont encore grimpé de 3% (Brent) et de 3,7% (WTI), portant leur progression à près de 70% depuis le début de l'année.

(Boursier.com) — Sur les marchés pétroliers, les cours ont poursuivi leur ascension vendredi, signant une 8e semaine de hausse consécutive sur fond de pénuries d'énergie dans certaines parties du monde, qui dopent la demande de pétrole.

Le baril de brut léger américain WTI a gagné vendredi 1,2% à 82,28$ pour le contrat à terme de novembre sur le Nymex, tandis que le Brent de la Mer du Nord a avancé de 1% à 84,86$ (contrat de décembre), après avoir dépassé les 85$ en séance.

Le WTI évolue à son plus haut niveau depuis octobre 2014, tandis que le Brent est sur des sommets de trois ans. Sur l'ensemble de la semaine, les deux variétés de pétrole ont encore grimpé de 3% (Brent) et de 3,7% (WTI), portant leur progression à près de 70% depuis le début de l'année. Les experts sont de plus en plus nombreux a prévoir que le pétrole franchira ces prochains mois les 100$ le baril pour la première fois depuis 2014, compte-tenu du déficit d'offre.

Le pétrole recherché comme énergie de substitution au gaz et au charbon

Les cours de l'or noir reçoivent ainsi un coup de pouce supplémentaire de la pénurie d'électricité qui frappe notamment la Chine et l'Inde et de la pénurie de gaz qui menace l'Asie et l'Europe. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a ainsi revu en hausse ses prévisions de demande mondiale de brut sous l'effet de la substitution "massive" du gaz et du charbon (victimes de pénuries) par le pétrole.

Le cours du gaz a encore gagné 10% en Europe cette semaine, pour finir à 93 euros le mégawattheure pour le cours de référence, le TTF néerlandais. Aux Etats-Unis, le gaz d'échéance novembre a en revanche reculé de 3% cette semaine pour revenir à 5,41$ le million de Btu (British thermal units) sur le Nymex.