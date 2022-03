Pétrole : -7%, la demande chinoise inquiète

Après s'être hissé au plus haut depuis la mi-2014, le pétrole a corrigé lundi face à de nouveaux confinements sanitaires en Chine. Plus tard dans la semaine, l'Opep+ devrait maintenir sa politique de maîtrise de la production.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont piqué du nez lundi, perdant environ 7% dans la crainte d'un recul de la demande chinoise, alors que la ville de Shanghai a été confinée face à une remontée des cas de coronavirus. Les signes d'un possible accord sur le nucléaire iranien, et d'une levée des restrictions sur les exportations de Téhéran, ont aussi pesé sur les cours.

Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a abandonné lundi 7% à 105,96$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a chuté de 6,7% à 112,48$ (contrat de mai).

La semaine dernière, les deux variétés de pétrole avaient grimpé respectivement de 10,5% et de 12%, les sanctions contre la Russie entraînant des perturbations de l'offre mondiale. Depuis le début de l'année, le WTI et le Brent gagnent encore tous deux près de 40% sur fond de contraintes sur l'offre, et d'une demande toujours solide, en phase de reprise post-pandémique.

Un accord sur le nucléaire iranien imminent ?

Cependant, la Chine fait face ces dernières semaines à une nouvelle vague de Covid-19, et Pékin a réagi ce week-end en confinant sa capitale économique, Shanghai, pour 9 jours, faisant craindre un ralentissement plus prononcé que prévu de la 2e économie mondiale, ainsi que de nouvelles perturbations dans les chaînes mondiales d'approvisionnement.

Les cours du brut ont aussi pâti lundi de la perspective d'un retour du pétrole iranien sur la scène mondiale. Lundi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a ainsi déclaré depuis Doha, au Qatar, qu'un accord devrait bientôt être conclu au sujet de la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui fait l'objet de discussions depuis 11 mois à Vienne.

"Nous sommes près d'un accord", a déclaré le chef de la diplomatie française, en espérant que les "quelques points qui restent à régler, marginaux (...) mais pas secondaires (...) puissent se régler le plus vite possible", a précisé M. Le Drian

L'Opep+ ne devrait pas ouvrir davantage ses vannes

Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente, ce jeudi 31 mars, de la réunion mensuelle de l'Opep+ qui doit décider du niveau de production de l'alliance qui réunit l'Opep (menée par l'Arabie saoudite) et un groupe de 10 autres pays producteurs, dont la Russie. Les pays occidentaux pressent l'Opep d'augmenter sa production pour freiner l'envolée des prix du brut, mais selon les experts, l'Opep+ ne devrait pas dévier de sa stratégie d'augmentation progressive de la production de 400.000 barils par jour.

Le ministre émirati de l'Energie, Suhail al-Mazrouei, a estimé lundi qu'il était "difficile" d'augmenter significativement la production de l'Opep pour soulager le marché, alors que certains pays membres du cartel font face à un déclin de leur production, en raison de la baisse des investissements dans le secteur pétrolier. L'Arabie saoudite, premier producteur mondial de pétrole, et les Emirats, également parmi les plus grands exportateurs de brut au monde, ont jusqu'ici évité de prendre position contre la Russie.

"Pas possible de remplacer le pétrole russe", selon les EAU

Le ministre émirati a souligné l'attachement de son pays à l'alliance Opep+ et a affirmé que les pays du Golfe étaient décidés à ne pas laisser "la politique" miner l'organisation. "A moins que quelqu'un ne soit prêt à fournir 8 millions de barils par jour, on ne peut pas remplacer les Russes" sur le marché, a-t-il poursuivi, à l'occasion du forum mondial de l'énergie de l'Atlantic Council à Dubaï.

"Lors de la COP 26 (sur le climat), tous les pays producteurs se sont sentis indésirables (...) Aujourd'hui, parce qu'ils veulent qu'on augmente notre production, on est à nouveau des supers héros. Mais ça ne marche pas comme ça", a-t-il déclaré, taclant au passage les pays occidentaux.

Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence Internationale l'Energie (AIE) s'était inquiétée le 16 mars dernier d'un "choc de l'offre", estimant que le marché mondial pourrait être privé dès avril de 3 millions de barils par jour (environ 3% de la consommation mondiale), en raison des sanctions occidentales contre Moscou, et alors que certains négociants, sociétés énergétiques et compagnies maritimes ont décidé de leur propre initiative d'éviter le pétrole russe.