Pétrole : 6e semaine de hausse, les 100$ à l'horizon ?

Bank of America a estimé vendredi que le cours du brut pourrait dépasser 100$ pour la première fois depuis 2014, et les prix du gaz poursuivre aussi leur envolée, ce qui pourrait provoquer une nouvelle crise économique mondiale.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont encore progressé vendredi, au plus haut depuis 3 ans, à l'approche de la réunion mensuelle de l'Opep+, prévue ce lundi 4 septembre, qui doit déterminer les niveaux de production du groupe de pays producteurs pour les mois à venir.

Le cours du baril de pétrole américain WTI a gagné vendredi 1,1% à 75,88$ pour le contrat à terme de novembre sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la Mer du Nord a avancé de 0,97% à 79,28$ (contrat de décembre).

Sur l'ensemble de la semaine, le WTI a encore engrangé 2,6%, portant sa hausse à plus de 56% depuis le début 2021 et à plus de 100% depuis un an.

Un baril à plus de 100$ mettrait la croissance en danger

Les deux variétés de brut ont signé leur 6e semaine de hausse consécutive, soutenues par une forte demande mondiale liée à la sortie de la crise du coronavirus, alors que l'offre ne progresse que lentement. Dans une note à ses clients, Bank of America a estimé vendredi que le cours du brut pourrait dépasser 100$ pour la première fois depuis 2014, et les prix du gaz poursuivre aussi leur envolée, ce qui pourrait provoquer une nouvelle crise économique mondiale.

A court terme, la banque américaine prévoit une hausse de la demande de fuel pour alimenter les transports de marchandises et le chauffage pendant l'hiver et les fêtes de fin d'année, ce qui devrait continuer de soutenir les cours du pétrole.

Risque d'effet de second tour d'inflation

Trois facteurs pourraient se conjuguer pour faire monter les cours du brut : le transfert du gaz vers le pétrole en raison des prix élevés du gaz ; une hausse de la demande énergétique en cas d'hiver rude ; la hausse de la demande de carburants dans le secteur aérien alors que les Etats-Unis viennent de rouvrir leurs frontières après la crise sanitaire.

"Si tous ces facteurs convergent, les prix du pétrole pourraient flamber et entraîner un effet de second tour d'inflation dans le monde", c'est à dire une spirale d'augmentation prix-salaires renforçant l'inflation, écrivent les analystes de BofA. "Autrement dit, nous pourrions nous situer à un orage du prochain ouragan macro-économique", ajoutent-ils.

A plus long terme, le sous-investissement chronique ces dernières années dans les énergies fossiles contribuera aussi à la hausse des cours, estiment les analystes.

L'Opep+ attendue lundi sur ses quotas de production

D'autres analystes estiment que certains membres de l'Opep+, notamment l'Arabie saoudite et la Russie, pourraient augmenter davantage leur production si nécessaire dans les prochains mois.

Lors de leur réunion du 1er septembre, l'Opep et ses alliés avaient décidé de poursuivre l'augmentation graduelle de leur production de pétrole avec la mise sur le marché de 400.000 barils supplémentaires en octobre et les mois suivants, et ce jusqu'en septembre 2022. Cette stratégie permettra de revenir à un niveau d'offre comparable à celui qui précédait la pandémie de coronavirus.

Peu d'observateurs tablent sur un changement de politique de l'Opep+ dès lundi prochain, mais en cas de relèvement surprise des quotas , les cours du pétrole pourraient repartir rapidement à la baisse.