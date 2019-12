Pétrole : 6e hausse consécutive en attendant l'accord USA-Chine

Pétrole : 6e hausse consécutive en attendant l'accord USA-Chine









Les cours du pétrole ont progressé jeudi pour la sixième séance de suite, atteignant leur plus haut niveau depuis septembre, dans un marché optimiste sur la signature prochaine de l'accord commercial sino-américain.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le marché pétrolier est resté bien orienté, jeudi, se hissant au plus haut depuis plus de 3 mois, dans l'anticipation de la signature par Donald Trump et Xi Jinping de l'accord commercial de "Phase 1" conclu le 13 décembre entre les Etats-Unis et la Chine.

Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a franchi le seuil des 61$, gagnant 0,48% à 61,22$ sur le Nymex (contrat à terme de janvier), tandis que le Brent de la mer du Nord a progressé de 0,56% à 66,54$ pour le contrat à terme de février.

Les cours restent aussi soutenus par le nouvel accord de l'Opep+, conclu le 6 décembre. Le cartel pétrolier mené par l'Arabie saoudite et ses alliés, dont la Russie, ont décidé d'une réduction supplémentaire de leur production de 500.000 barils par jour jusqu'en mars 2020 afin de soutenir les cours.

Jeudi, le porte parole du ministère chinois du commerce, Gao Feng, a indiqué que ses services étaient "en contact rapproché" avec les autorités américaines en vue de la signature de l'accord commercial sino-américain. Les détails de l'accord seront publié après la signature, a-t-il précisé.Selon des sources de presse, cette signature pourrait intervenir début janvier entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Vers une baisse des barrières douanières entre Washington et Pékin

Le ministère chinois des Finances a publié jeudi une liste de produits américains qui seront dorénavant dispensés de taxes d'importation à partir du 26 décembre. Il s'agit notamment de produits chimiques, tels que les lubrifiants et les matières plastiques. Les exemptions concernent aussi la paraffine, un dérivé du pétrole que l'on trouve notamment dans les cosmétiques ou l'alimentaire, a annoncé la Commission des droits de douane du gouvernement chinois.

L'accord prévoit notamment la baisse des taxes américaines sur environ 120 milliards de dollars de produits chinois importés, ainsi qu'une hausse des achats chinois de produits américains agricoles, manufacturés et énergétiques.

Selon des sources américaines, Pékin pourrait s'engager à acheter au moins 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires d'ici à deux ans, dont 32 Mds$ de produits agricoles, afin de rééquilibrer la balance commerciale entre les deux principales économies mondiales. Par ailleurs, des responsables américains cités par 'Reuters' ont affirmé jeudi que l'accord comprend une meilleure protection des brevets, marques et 'copyrights'.