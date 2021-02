Pétrole : +5% sur la semaine, vers un nouveau super-cycle ?

Le pétrole profite d'un environnement favorable, avec les perspectives de reprise économique, un dollar faible et une surabondance de liquidités alimentée par les banques centrales.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cours du pétrole sont repartis en hausse vendredi, après une pause la veille, alimentant les théories selon lesquelles les matières premières sont entrées dans un nouveau super-cycle haussier. Le contrat à terme de mars sur le baril de pétrole brut WTI a gagné vendredi 2,1% à 59,47$ sur le Nymex, tandis que le Brent d'échéance avril a grimpé de 2,1% à 62,43$.

Sur l'ensemble de la semaine, les cours du brut ont gagné respectivement 4,7% pour le WTI et 5,2% pour le Brent. Depuis le début de l'année, la perspective d'une reprise de la demande courant 2021 et les engagements de l'Opep+ en matière de maîtrise de sa production, ont fait bondir les cours de 22% pour le WTI et de 20% pour le Brent. Le pétrole a retrouvé ses niveaux de janvier 2020, avant le crise du coronavirus.

Tensions ravivées entre l'Arabie saoudite et l'Iran

Vendredi, les cours ont aussi été soutenus par une escalade des combats au Yémen entre les troupes progouvernementales, appuyées par une coalition menée par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis. Ces derniers sont soutenus politiquement par l'Iran chiite, rival régional de l'Arabie saoudite sunnite. Téhéran dément fournir des armes aux rebelles yéménites.

Selon l'agence Reuters, le porte-parole militaire des Houthis a affirmé sur Twitter que des drones houthis avaient attaqué un aéroport et une base aérienne en Arabie saoudite. Les cours du pétrole réagissent à la hausse en cas de regain des tensions entre Riyad et Téhéran, qui pourraient remettre en cause le respect des engagements de production de l'Opep+ dont les deux pays sont membres.

Malgré la récente escalade au Yémen, les Etats-Unis ont annoncé vendredi que le retrait des rebelles houthis de leur liste noire des "organisations terroristes" à partir de mardi prochain.

Un nouveau super-cycle haussier pour les matières premières ?

La hausse des cours du pétrole s'inscrit dans un contexte de forte revalorisation de l'ensemble des matières premières, alimenté par l'abondance de liquidités liée aux politiques monétaire ultra-accommodantes, associées à un dollar faible et aux espoirs d'une reprise économique post-Covid courant 2021.

Plusieurs stratégistes estiment que les ingrédients sont réunis pour un nouveau super-cycle haussier pour les prix des matières premières. En décembre, les équipes de Goldman Sachs écrivaient que "vous avez tous les signes révélateurs d'un super-cycle" sur les matériaux de base, notamment le cuivre. Jeudi, la banque d'affaires JP Morgan a elle aussi repris ce thème, en conseillant à ses clients d'acheter des valeurs énergétiques en Bourse.