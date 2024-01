Petit rebond de l'inflation en France en décembre

Petit rebond de l'inflation française en décembre...

(Boursier.com) — Petit rebond de l'inflation française en décembre. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 3,7% sur le mois, après +3,5% en novembre, et contre +3,8% de consensus. Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération sur un an des prix de l'énergie et des services. Les prix des produits manufacturés et de l'alimentation ralentiraient de nouveau. Sur un mois, les prix à la consommation rebondiraient très légèrement (+0,1% après -0,2% en novembre).

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation atteindrait 4,1% en décembre après +3,9% en novembre. Sur un mois, les prix augmenteraient très légèrement (+0,1% après -0,2% le mois précédent). Le consensus tablait sur des hausses respectives de 4,1% et 0,3%.