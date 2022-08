Pékin accroît son soutien au secteur immobilier

Pékin renforce son soutien au secteur immobilier...

(Boursier.com) — Pékin renforce son soutien au secteur immobilier. La Banque populaire de Chine (PBOC) a ramené ce matin son taux préférentiel de prêt (TPP) sur un an de 3,70 à 3,65%, soit la première baisse de ce taux depuis janvier dernier. La PBOC a également réduit de 15 points de base son taux préférentiel des prêts sur cinq ans, désormais situé à 4,30%. Ce taux, une référence pour les prêts hypothécaires, avait déjà été abaissé de 15 pb en mai dernier. Ces mesures viennent s'ajouter aux réductions de deux des principaux taux directeurs de la BPOC la semaine passée, dont la facilité de prêt à moyen terme, après la publication d'indicateurs montrant un net ralentissement de l'activité économique en juillet.

La crise de l'immobilier exacerbe un peu plus le coup de mou de la deuxième économie mondiale. Alors que la confiance des consommateurs et des entreprises est déjà aux prises avec la menace de confinements répétés en lien avec la politique 'zéro Covid' de Pékin, des centaines de milliers d'acheteurs de maisons attendent toujours de recevoir leur logement. "Nous avons déjà atteint le point où le gouvernement central doit vraiment intervenir", a déclaré à 'Bloomberg TV' Hyde Chen, responsable de la stratégie et de la gestion des actifs chez Haitong International. Le marché du logement représentant environ 20 à 30% du produit intérieur brut, il est devenu un " éléphant dans la pièce... Ils ont vraiment besoin de fournir un filet de sécurité, de donner l'assurance qu'un acheteur de maison peut dire: 'OK, la maison que j'ai achetée peut être livrée'".

La différence d'ampleur entre la réduction des taux préférentiel de prêt suggère une volonté de stimuler la demande de biens immobiliers et de prêts hypothécaires tout en maintenant les coûts d'emprunt à court terme relativement stables, souligne également 'Bloomberg'. Les banques doivent préserver leurs bénéfices, car leur marge d'intérêt nette moyenne s'est rétrécie cette année en raison de l'assouplissement de la politique monétaire et de la faible demande d'emprunt. Les banques regorgent en effet de liquidités, mais ne veulent pas ou ont du mal à financer des projets. La demande de crédit s'est fortement affaiblie en juillet, incitant certains économistes à mettre en garde contre une " trappe à liquidité " en Chine, où les faibles taux d'intérêt ne parviennent pas à stimuler les prêts dans l'économie.

Outre son soutien au secteur immobilier, la PBOC doit également veiller à ne pas trop accroître les pressions inflationnistes, alors que la hausse des prix s'est accélérée en juillet pour atteindre son plus haut niveau en deux ans.