Pas de rebond de l'inflation dans la zone euro en octobre

Pas de rebond de l'inflation dans la zone euro en octobre









...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à -0,3% en octobre, stable par rapport à septembre, selon l'estimation préliminaire d'Eurostat. Une évolution en ligne avec les attentes du marché. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (2,0%, comparé à 1,8% en septembre), suivie des services (0,4%, comparé à 0,5% en septembre), des biens industriels hors énergie (-0,1%, comparé à -0,3% en septembre) et de l'énergie (-8,4%, comparé à -8,2% en septembre). L'inflation dans la zone euro est passée en territoire négatif en août pour la première fois depuis plus de quatre ans. L'inflation annuelle 'core' se maintiendrait quant à elle à 0,2% en octobre.