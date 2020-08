Or : prises de bénéfices appuyées

L'once d'or consolide nettement ce mardi, en repli pour la troisième séance consécutive...

(Boursier.com) — L'once d'or consolide nettement ce mardi, en repli pour la troisième séance consécutive. Le regain de vigueur du dollar ainsi que le retour de l'appétit pour le risque pèsent sur le métal jaune qui cède 2,2% à 1.986$ sur le Comex.

Les investisseurs misent sur une reprise des négociations entre la Maison blanche et le Congrès avec l'espoir d'un nouveau plan de soutien à la première économie mondiale après que Donald Trump eut annoncé au cours du week-end la signature de décrets visant à apporter une aide financière aux millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré lundi qu'il existait une possibilité de compromis, tout en se refusant à dire quand pourraient reprendre les négociations.

Les dernières déclarations du président américain concernant une éventuelle baisse de l'impôt sur les gains en capital soutiennent les places boursières mais pèsent sur les cours du métal. "Nous envisageons également une réduction de l'impôt sur les gains en capital, ce qui créerait beaucoup plus d'emplois", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Le président ne peut pas réduire unilatéralement le taux de 20% sur les plus-values à long terme sans le Congrès, mais certains conseillers estiment qu'il pourrait émettre un décret qui réduirait la facture fiscale des investisseurs lorsqu'ils vendent des actifs. Donald Trump a également affirmé qu'il envisageait une "réduction de l'impôt sur les revenus moyens". Le Congrès devrait toutefois adopter une loi pour réduire les taux d'imposition, ce qui ne devrait pas se faire avant la fin de l'année...

"C'est juste un recul naturel dans cette tendance haussière, les gens ne font que prendre leurs bénéfices parce que l'or a connu un mouvement à la hausse si rapide et que le dollar remonte depuis deux jours", explique Michael Matousek, chez US Global Investors. "Mais la hausse du dollar est minime, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas beaucoup de conviction quant à un rebond du dollar, et c'est pourquoi ce recul de l'or devrait être peu prononcé".