Or : direction les 2.000 dollars ?

(Boursier.com) — Nouveau sommet pour l'or ! L'impressionnante ascension estivale du métal jaune se poursuit en ce début de semaine avec une once qui se négocie autour des 1.930$ sur le Comex, nettement au-dessus de son précédent record de septembre 2011, à 1.921$.

La relique barbare continue à profiter d'un environnement porteur puisqu'outre la progression constante de la pandémie de Covid-19 et les nombreuses incertitudes qui en découlent, le métal bénéficie de l'accès de faiblesse du dollar, du regain de tensions entre Pékin et Washington, des anticipations de nouveau plan de relance massif outre-Atlantique ainsi que de la faiblesse (voir négatifs) des taux d'intérêt réels aux quatre coins de la planète. La forte demande des investisseurs, via les ETF, soutient également la tendance.

"Ceux qui recherchent à la fois la sécurité et un rendement décent n'ont qu'une seule véritable option pour le moment - avec des rendements du Trésor proches de zéro, négatifs en termes réels, et des liquidités qui ne rapportent rien. La théorie "TINA" - il n'y a pas d'alternative - est le dernier facteur qui propulse le métal précieux vers le ciel", affirme Michael Brown, analyste de marché senior chez Caxton.

"Des gains importants sont inévitables alors que nous entrons dans une période qui ressemble beaucoup à l'environnement post-GFC, où les prix de l'or ont atteint des niveaux records en raison des importantes sommes d'argent injectées par la Fed dans le système financier, avec un dollar faible et des taux réels négatifs qui donnent un élan supplémentaire", explique de son côté à 'Bloomberg' Gavin Wendt, analyste chez MineLife. L'or pourrait consolider avant d'aller chercher les 2.000 dollars et plus dans les semaines à venir, selon le spécialiste. Goldman Sachs Group a dernièrement indiqué que le métal pourrait atteindre la barre des 2.000$ dans les 12 prochains mois, et Citigroup estime à 30% la probabilité que les prix atteignent ce niveau d'ici la fin de l'année.