Omicron : quels sont les symptômes ?

(Boursier.com) — Les symptômes du nouveau variant, Omicron, d'abord signalé en Afrique du Sud, diffèreraient de ceux du variant Delta du covid-19, selon le médecin qui a alerté initialement les scientifiques du gouvernement de la possibilité d'un nouveau variant. Les patients qui l'ont contracté se plaignent de fatigue, de maux de tête et de corps et de maux de gorge et de toux occasionnels, a déclaré Angelique Coetzee, qui est également présidente de l'Association médicale sud-africaine. Les infections au variant Delta se traduisent par des symptômes différents, comme des pouls élevés, de faibles niveaux d'oxygène et une perte d'odorat et de goût, ajoute la spécialiste. Elle dit avoir entendu des patients se plaindre des nouveaux symptômes à partir du 18 novembre après des semaines sans pratiquement un seul nouveau cas, selon des commentaires rapportés par Bloomberg.

Elle a immédiatement informé le Conseil consultatif ministériel du gouvernement sur le covid-19, et les laboratoires ont identifié la semaine suivante le fameux nouveau variant qui fait aujourd'hui trembler le monde. Coetzee relativise néanmoins : "Je ne pense pas que cela va exploser, mais je pense que ce sera, espérons-le, une maladie bénigne. Pour l'instant, nous sommes convaincus que nous pouvons le gérer". Des scientifiques conseillant le gouvernement sud-africain ont également déclaré ce lundi lors d'une conférence de presse que si Omicron semblait être plus transmissible, les cas semblaient très bénins.