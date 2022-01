Omicron pourrait contaminer rapidement la moitié de la population européenne

L'OMS prend bien note de la très rapide propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus, fort heureusement moins virulent que le variant Delta...

(Boursier.com) — L 'OMS prend bien note de la très rapide propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus, fort heureusement moins virulent que le variant Delta. Plus de la moitié de la population européenne pourrait être contaminée par Omicron dans les six à huit semaines à venir, a alerté ce jour le directeur régional européen de l'Organisation mondiale de la santé.

Sur la seule première semaine de 2022, plus de sept millions de nouvelles contaminations Covid-19 ont été signalées, un doublement en deux semaines, relève ainsi le Dr Hans Kluge, cité notamment par Reuters. L'Institute for Health Metrics & Evaluation, institut de Seattle mesurant des statistiques de santé publique, prévoit qu'à un tel rythme, plus de 50% de la population européenne sera infectée par Omicron dans un délai de six à huit semaines. Le Dr Hans Kluge ajoute que face à l'ampleur sans précédent de la propagation, la progression des hospitalisations commence à se matérialiser.