Omicron peut freiner le variant Delta

(Boursier.com) — Une infection par le variant Omicron renforcerait l'immunité contre le variant Delta, selon une étude menée par des scientifiques sud-africains ayant examiné 33 personnes vaccinées et non vaccinées. L'étude, qui n'a pas fait l'objet d'un examen par les pairs, montre que les personnes infectées par Omicron, et en particulier celles qui ont été vaccinées, ont développé une forte immunité contre le Delta - et plus logiquement contre Omicron. "L'augmentation de la neutralisation du variant Delta chez les personnes infectées par Omicron peut entraîner une diminution de la capacité de Delta à réinfecter ces personnes", ont indiqué les scientifiques, cités par Reuters. Alex Sigal, professeur à l'Africa Health Research Institute en Afrique du Sud, a même affirmé sur Twitter que si Omicron était comme supposé moins pathogène, il pourrait contribuer à freiner le variant Delta présumé plus dangereux.