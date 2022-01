Omicron moins sévère que Delta ? Les dernières données le confirment

Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde atteint des sommets, en particulier aux Etat-Unis où la barre du million de cas...

(Boursier.com) — Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde atteint des sommets, en particulier aux Etat-Unis où la barre du million de cas quotidien vient d'être franchie, les données les plus récentes confirment fort heureusement que le nouveau variant Omicron serait bien moins sévère que le Delta. De plus en plus de nouvelles données suggèrent qu'Omicron provoquerait des symptômes moins sévères que les souches précédentes. Il semble en effet plus susceptible d'infecter les voies respiratoires supérieures que les poumons, note le Dr Abdi Mahamud, qui dirige une équipe de travail sur la gestion de la pandémie au sein de l'OMS. "Nous avons de plus en plus d'études qui suggèrent qu'Omicron infecte la partie haute des voies respiratoires, à la différence des autres souches, qui pouvaient provoquer de graves pneumonies", a indiqué le responsable, cité par Reuters, percevant là une potentielle bonne nouvelle.

Omicron, fortement contagieux, devient rapidement majoritaire dans les régions touchées. Il demeure donc une menace importante, en particulier pour les pays aux faibles couvertures vaccinales. Le Dr Abdi Mahamud a précisé qu'il était encore trop tôt, néanmoins, pour se prononcer au sujet de la possible nécessité d'un vaccin spécifique au nouveau variant.