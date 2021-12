Omicron : les autotests autorisés en grande surface !

La commercialisation des autotests de dépistage Covid-19, jusqu'à présent réservée aux pharmacies, est désormais autorisée dans les grandes surfaces,...

(Boursier.com) — La commercialisation des autotests de dépistage Covid-19, jusqu'à présent réservée aux pharmacies, est désormais autorisée dans les grandes surfaces, selon un arrêté publié ce jour au Journal officiel. Dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence, due aux variants Delta et Omicron, et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent, il a donc été jugé bon de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal. La vente d'autotests dans les grandes surfaces sera donc autorisée à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022.

Vente #Autotest Covid en grande surface : @JeanCASTEX a pris une décision juste et utile. Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d'officine. https://t.co/ltJeDHpOQm vendra les autotests à prix coutant. #TousMobilises

— Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL), via Twitter